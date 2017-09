Lukijat äänestivät: Side on suosikki Ylivieskan kirkoksi

Ehdotus nimeltä Side on voittanut Kalevan nettiäänestyksen Ylivieskan kirkon uudesta ilmeestä. Arkkitehtuurikilpailu on parhaillaan käynnissä.

Voittajaehdotuksesta lukijat löysivät sopivassa suhteessa uutta ja vanhaa.

– Mielestäni ehdotuksessa Side on perinteistä kirkkoarkkitehtuuria nykyaikaistetussa muodossa. Kirkkoon kuuluu näkyvä maamerkki, joka näyttää kuuluvan myös Side-ehdotukseen. Soisin, että maamerkissä on näkyvästi esillä risti, kommentoi nimimerkki Memmu Kaleva.fi:ssä.

Tähti-ehdotus sai toiseksi eniten ääniä.

Äänestyksessä yksikään ehdotus ei noussut ylivoimaisesti ylitse muiden. Kärkikaksikko oli kuitenkin selkeä: toiseksi tullut Tähti-niminen ehdotus jäi voittajasta vain seitsemällä äänellä.

Side sai 15,6 prosenttia kaikista annetuista äänistä ja Tähti 15,4 prosenttia.

Kolmanneksi tuli ehdotus nimeltä Ristit 13,6 prosentilla.

– Ristit on minun suosikkini, koska se on vanhan kirkon paikalla oleva kirkko, joka sisältää hiiltyneen ristin ja tällä tavalla kaikki mitä oli tähän asti. Samalla avarat tilat ja suuret ikkunat johtavat katsetta kohti luontoa ja tulevaa. Symboliikka korostaa ristin merkityksen ja varsinkin kirkkopolton jälkeen Ylivieskan seurakunnan yhteistä ristiä, joka on yhdessä kannettava, perustelee nimimerkki Kafi.

Kolmanneksi tulleessa Ristit-ehdotuksessa nähtiin palaneesta kirkosta muistuttavaa symboliikkaa.

Neljänneksi eniten ääniä sai Sädekehä-ehdotus (7,8 prosenttia äänistä). Äänestyksessä annettiin yhteensä 4 294 ääntä.

Ylivieskan kirkkoherra Timo Määttä ei tässä vaiheessa halua kommentoida Kalevan lukijoiden äänestämää kärkikolmikkoa, koska hän johtaa arkkitehtuurikilpailun palkintolautakuntaa. Se valitsee kilpailun voittajan ja palkintosijat lokakuun loppuun mennessä.

Palkintoraadin valitsemaa voittajasuunnitelmaa suositellaan jatkosuunnittelun pohjaksi, mutta lopullinen valinta voi olla jokin aivan muu. Lopullisen päätöksen tekee kirkkovaltuusto marraskuussa tai viimeistään joulukuussa.

Neljänneksi eniten ääniä saanut ehdotus on nimeltään Sädekehä.

Kirkkosuunnitelmat olivat kesällä yleisön nähtävillä Ylivieskassa. Määttä kertoo, että näyttelyyn tutustui paikan päällä 1 735 henkilöä, joista 916 jätti kirjallista palautetta. Yleisöpalautteet julkistetaan yhtä aikaa arkkitehtuurikilpailun tulosten kanssa.

Määtän mukaan yleisöpalaute tai Kalevan äänestys eivät vaikuta arkkitehtuurikilpailun tuloksiin, mutta kirkkovaltuusto voi halutessaan hyödyntää mielipiteitä lopullista päätöstä tehdessään.

Moni ylivieskalainen on toivonut uuden kirkon muistuttavan ulkonäöltään palanutta puukirkkoa. Arkkitehtuurikilpailussa moni ehdotuksista on moderni.

– Ymmärrän kyllä kaipauksen vanhaan. Palanut kirkko oli perinteinen kirkko ja nämä uudet modernit kirkot ovat toisen näköisiä, Määttä sanoo.

Määtän mukaan keskustelu on kuitenkin saanut uusia sävyjä puolentoista vuoden aikana.

– Osa on sanonut alkujaan ajatelleensa, että pitäisi saada samanlainen kirkko samalle paikalle. Nyt kun on puhuttu kirkkokiinteistöstä, jossa olisi myös seurakuntasali, niin moni on muuttanut mielipidettään. He kertovat huomanneensa, että sellainen olisi käytännöllisempi, missä olisi myös muita tiloja.

Ylivieskan uuden kirkon arkkitehtuurikilpailuun tuli yli 200 työtä. Kalevan äänestyksessä olivat ne 22 ehdotusta, jotka palkintoraati valitsi jatkokäsittelyyn.

Ylivieskan vanha kirkko paloi tuhopoltossa pääsiäisenä 2016.