Loviisa valitsi Jan Oker-Blomin kaupunginjohtajaksi

Loviisan kaupunginvaltuusto on valinnut Jan Oker-Blomin uudeksi kaupunginjohtajaksi.

Helsingissä asuva Oker-Blom on 42-vuotias, koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on Finnish Business AngelsNetworkin toimitusjohtaja ja on aiemmin työskennellyt aiemmin muun muassa Aktia Pankissa rahoituspäällikkönä. Oker-Blom sai yli puolet annetuista äänistä ensimmäisellä kierroksella.