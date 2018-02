Lotta ja Sallamaari löysivät netin avulla toisistaan sydänystävät – "Tärkeään ystävyyssuhteeseen pelkkä virtuaalikanava ei riitä"

Sallamaari Härkönen ja Lotta Nikkinen tutustuivat Facebookin kautta. Ystävyystutkijan mielestä netti on oiva väline ensikontaktiin.

Puolitoista vuotta sitten Sallamaari Härkönen lueskeli Facebookin Uusia ystäviä -ryhmän viestejä.

Härkönen mietti, uskaltaisiko itsekin kirjoittaa jotakin. Vielä suurempi kysymys oli, että jos kaveri löytyisikin, uskaltaisiko tätä kuitenkaan tavata. Härkönen oli juuri muuttanut Tampereelle eikä tuntenut kaupungista juuri ketään.

– Kirjoitin lopulta jonkinlaisen esittelytekstin ja ehdotin, että olisi kiva nähdä vaikka parin lonkeron avulla. Ajattelin, että se voisi toimia pienenä jäänrikkojana.

Yksi ilmoitukseen vastanneista oli Lotta Nikkinen. Nikkinen kirjoitti, ettei aio ottaa alkoholia, mutta tapaaminen onnistuisi kyllä. Hän ilmoitti, että jos kävelyseura kelpaa, he lähtevät mielellään Härköstä vastaan.

– Ketkä he? Härkönen mietti entistä enemmän huolissaan.

– En tiennyt yhtään, keitä sieltä on tulossa.

Nikkinen tuli kahden koiransa kanssa ja iski Härköselle toisen talutushihnan käteen.

– Kuljeta sinä sitä, Nikkinen sanoi.

"Juttu lähti luistamaan saman tien. Heti ensimmäisenä iltana jaoimme lähestulkoon koko elämäntarinamme. Kumpikin pystyi puhumaan tosi vaikeista asioista. Tuntui, että olimme tunteneet toisemme aina."

Oikeastaan Härkönen pelkäsi koiria, mutta kun hihna oli jo kädessä, vaihtoehdot olivat melko vähissä.

Ystävyys sinetöitiin ensimmäisten minuuttien aikana.

Ystävyys vastaa ihmisen syvään kaipuuseen kokea toisen ihmisen läheisyyttä ja kuulua porukkaan.

Tutkija ja kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila vahvistaa, että inhimillinen ystävyyssuhde ja sosiaalinen verkosto ovat ihmisen perustarpeita.

– Ei kukaan pärjää yksinään, eikä elämä säily ilman toisia, hän sanoo.

Vaikka ystävystymisen tavat ovat nettiaikana osittain muuttuneet, ystävyyden perusluonne on Junttilan mielestä muuttumaton.

– Siis se, että on joku läheinen ja tärkeä ihminen, johon voi luottaa ja joka arvostaa sinua, on mukana elämässäsi ja kuuntelee, kun on sen aika.

Ystävyyden aikana on juotu satoja litroja teetä samalla, kun on vaihdettu kuulumisia ja ajatuksia.

Moni kaipaa elämäänsä tällaista ystävää. Tutkimusten mukaan joka viides suomalainen lapsi tai nuori kärsii yksinäisyydestä.

Lehtien perinteiset ystävänhakupalstat harvenevat, mutta ystäviä etsitään yhä esimerkiksi keskustelupalstojen avulla. Myös joitakin puhelinsovelluksia on kehitelty ystävähakuun.

Junttila arvelee, että yksinäisyys on saattanut jopa vähentyä sosiaalisen median aikakautena. Netti helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi kaukana asuviin tuttaviin.

Myös erilaisten ryhmien ja kaveriporukoiden yhteydenpito on siirtynyt entistä enemmän nettiin.

Läheiseen, tärkeään ystävyyssuhteeseen virtuaalikanava ei Junttilan mielestä kuitenkaan riitä.

– Jos kirjoittaa ilman kuvayhteyttä, ilmeet ja eleet eivät välity toiselle.

– Toinen pitää nähdä, aistia ja kuulla, mitä hän sanoo, kuinka elehtii, kuinka katsoo silmiin ja on lähellä, Junttila sanoo.

Härkönen on löytänyt Facebook-ryhmän kautta Nikkisen lisäksi myös muita ystäviä.

– Kokemukseni netin kautta tutustumisesta ovat hyviä. Haluan kuitenkin aika nopeasti tavata ihmisen kasvotusten ja nähdä, sujuuko yhteys oikeasti. En lähtisi ollenkaan pelkkään kirjoitteluun.

Vaikka oikein läheinen ystävyyssuhde ei pääsisikään syntymään netin kautta, verkossa on Junttilan mukaan hyvä mahdollisuus saada tärkeä ensikontakti, uskaltautua keskusteluun ja löytää yhteinen taajuus.

Etenkin samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä on netin kautta helppo löytää.

– Nuorilla yhdistävä tekijä voi olla esimerkiksi joku idoli ja myöhemmässä vaiheessa jokin harrastus, sometutkija ja sosiaalipsykologi Janne Matikainen toteaa.

Ensin tutustutaan yhteisen kiinnostuksen ympärillä, sitten tavataan, ja parhaimmillaan yhteys syvenee ystävyydeksi.

– Netin avulla on paremmat mahdollisuudet löytää ystävä muualtakin kuin omasta välittömästä elinpiiristä. Tämä on mahdollisuus myös ikääntyneille ihmisille, Matikainen huomauttaa.

Matikaisen mukaan sosiaalinen media on ylipäätään lisännyt vaihtoehtoja valita, kenen kanssa viettää aikaansa.

– Somen kautta voi löytää samanhenkisiä ihmisiä erilaisista luonteenpiirteisiin, kykyihin tai maantieteellisiin asioihin liittyvistä esteistä huolimatta. On paljon esimerkkejä, kuinka ihmiset ovat löytäneet toisensa, oli se sitten ystävyyden vinkkelistä tai jonkin tapahtuman tai kokemuksen yhdistäminä.

Tosiystävän löytäminen on Junttilan mukaan ollut aina haastavaa, ja niin on myös jatkossa. Junttilan mielestä Suomessa ajatellaan liikaa sitä, että muut ihmiset ovat enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia.

– Ihmiset hukkaavat paljon hyviä mahdollisuuksia vain siksi, että pelätään pahoja.

Junttila rohkaisee kohtaamaan tuntemattomiakin ihmisiä.

– Kenellekään ei ole haittaa siitä, että naapurustossa uskaltaa katsoa silmiin, hymyillä, tervehtiä ja ehkä jopa kysyä, mitä kuuluu.

– Kun ihminen tulee tällä tavalla nähdyksi, se tuottaa aivoissa välitöntä hyvää oloa.