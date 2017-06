Lotossa on tarjolla tänään kaikkien aikojen suurin päävoitto, 14,2 miljoonaa euroa. Tuplauksen osuessa riviin summa nousee peräti 28,4 miljoonaan, Veikkaus kertoo.

Veikkauksen mukaan jättipotti on nostanut peli-intoa selvästi ja pelaaminen on ollut jo alkuviikosta yli kaksinkertaista edelliseen viikkoon verrattuna. Viimeinen pelipäivä eli lauantai on yleensä Loton aktiivisin.

Loton edellinen ennätyspotti oli 14,1 miljoonaa, jonka voitti porukka Tuusulassa viime vuoden helmikuussa.