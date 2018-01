Loton lähetysaika aikaistuu MTV3-kanavalla, myös peliaikaan muutos

Muista Veikkauksen peleistä olen kyllä useimmista ainakin joskus jonkin verran voittanut, mutta toiseksi perinteisemmästä, eli Lotosta en ole ensimmäistäkään kertaa saanut kunnollista voittoa, 5 on paras tulos, sillä saa vain kymppejä.

Nytkin on tulevana lauantaina sisässä 7 vakioriviä ja yksi koneen tekemä rivi, mitään en odota, enemmän odotan muista peleistä, mutta ollaanpahan mukana kolehdissa, on edes jotakin jännättävää, kitueläjällä, ikityöttömällä.