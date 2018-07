Loppuviikoksi luvassa sadekuuroja – koko maan yllä lämmintä ja kosteaa ilmamassaa

Sää jatkuu loppuviikon vaihtelevana, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tänään idästä on tulossa sateita, jotka painottuvat Itä-Suomeen ja Kainuuseen. Sateet saapuvat Etelä-Suomeen iltapäivällä ja länteen illemmalla. Länteen saapuessa sateet ovat hajanaisempia ja kuuroja, kertoo päivystävä meteorologi Eetu Rimo. Hänen mukaansa ainakin idässä ukkoset ovat mahdollisia.



Huomenna sää on pilvistä. Etelä- ja keskiosissa on luvassa sadekuuroja. Illalla sää saattaa olla selkeää jo koko maassa.



Viikonloppuna Suomen yllä pyörii lämmintä ja kosteaa ilmamassaa. Luvassa voi olla sadekuuroja. Rimon mukaan vielä on vaikea arvioida, missä päin maata vettä sataa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Itä-Suomessa olisi enemmän sadekuuroja kuin muualla Suomessa.



Ruisrock-festariviikonloppua viettävässä Turussa keli saattaa olla mukavakin. Rimon mukaan lämpötilat pyörivät eteläisessä Suomessa 20 asteessa. Pohjoisessa sää on pilvisempää lauantaina. Sunnuntaina koko maassa sää saattaa olla pilvinen.

