Tämä Albatros on vanha 1973 tehty pasiseeri, joka on rekisteröity Bahamalle. Pituutta laivalla on 205,5 metriä ja on luultavimmin pisin Oulussa koskaan käynyt alus, joka seilaa tällä hetkellä pitkin Amazonia Santarémin lähellä Brasiliassa. Jos en pahasti erehdy niin laiva kuljettaa etupäässä saksalaisia eläkeläisiä paikasta toiseen.

Tuo loistoristeilijä on kyllä tämän laivan kohdalla liioittelua mutta on se risteilijä kuitenkin.