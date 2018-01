LM-kysely toimitusjohtajille: Kuusi Liiga-joukkuetta toivoo kaljalle lupaa kiekkokatsomoihin

Yli kolmannes Liigan joukkueista aikoo hakea lupaa sille, että osassa kotikatsomoa voisi juoda alkoholia. LM-kysely paljastaa, että moni joukkue pohtii samaa. Alkoholilain kyseinen kohta on kuitenkin luvan myöntävälle viranomaiselle vielä epäselvä.

Ainakin kuusi Liigan-kiekkojoukkuetta aikoo hakea muutoksia kotihallinsa anniskelualueisiin uuden alkoholilain vuoksi.

Lännen Media kysyi joukkueita pyörittävien yritysten toimitusjohtajilta yhtiöiden aikeista laissa mainittujen K18-katsomotilojen suhteen. Vastauksia saatiin 14 toimitusjohtajalta.

HPK:n, Vaasan Sportin, Pelicansin, Mikkelin Jukureiden, JYP:n ja TPS:n yhtiöiden toimitusjohtajat ilmoittivat, että yhtiöt aikovat hakea lupaa osan katsomoalueen muuttamisesta anniskelualueeksi.

- Asiakkaan on huomattavasti mukavampi viettää sosiaalista aikaa erätauon aikana tietäen, että mukin voi ottaa mukaan katsomoon eikä ole kiire kiskoa janojuomaa alas, Jukurit HC oy:n Tuomas Muotka vastaa.

Kahdeksan vastannutta ei osannut vielä sanoa joukkueen aikeista, mutta yksikään ei vastannut K18-katsomotiloista suoraan kieltävästi. Monella yhtiöllä selvitystyö on vielä kesken, eikä päätöksiä ole tehty.

- Kauden 18-19 areenasuunnitelmissa pohditaan jonkin katsomo-osan rajaamista anniskelualueeksi, toteaa HC Ässät Pori Oy:n toimitusjohtaja Eeva Perttula.

Alkoholilakiin tuli lisäys maaliskuussa

Maaliskuussa voimaan astuvaan uuteen alkoholilakiin on kirjattu, että urheilutapahtuman katsomotilan, joka on varattu vain täysikäisille, voisi hyväksyä anniskelualueeksi.

Olutta ei saisi kuitenkaan lipittää lain mukaan "yleisessä katsomotilassa". Tämä tarkoittaa, ettei kukaan lippunsa urheilutapahtumaan ostava saa päätyä vastoin tahtoaan istumaan anniskelukatsomoon.

Anniskelualueiden muutoksista päättävät aluehallintovirastot tapauskohtaisesti, eikä uudesta lainkohdasta ole LM:n tietojen mukaan vielä syntynyt linjauksia. Yksi syy on, ettei kaikkia asetuksia ole lain pohjalta vielä annettu.

Valvovat viranomaiset eivät siis ole vielä varmoja, mihin uusi laki mahdollistaa eikä siis vielä ole takeita myöskään sille, että anniskelukatsomot olisivat automaattisesti sallittuja.

Alkoholin merkitys yhtiöille vaihtelee

Moni kiekkojoukkue kertoo, että anniskelu muodostaa merkittävän osan yhtiön tuloista. Yhden yhtiön johtaja kuvailee juomamyynnin olevan noin kymmenen prosenttia liikevaihdosta.

- Meillä on paljon erityyppisiä asiakkaita. Niissä ravintoloissa, joissa anniskelua on, se on meille tärkeä, kertoo HPK Liiga oy:n Antti Toivanen.

Tilanne ei ole kaikilla yhtiöillä sama, ja osa on myös ulkoistanut halliensa ravintolapalvelut.

Johtajia jakaa kuitenkin se, voiko uusi alkoholilaki lisätä Liiga-otteluiden katsojamääriä. Kysymykseen vastanneesta 12 johtajasta viisi on asiasta epävarmoja, kuten myös Pelicans oy:n Tomi-Pekka Kolu.

- Kokonaisvaltainen ottelutapahtuman kehittäminen ja urheilutuotteen, eli pelin, laadun parantaminen ovat keinoja, joilla saamme väkeä lisää entisestään.