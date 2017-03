LM-kysely: Sauli Niinistö ei ole sdp:n presidenttiehdokas – kenttäväeltä lisää painetta Heinäluomalle

Sosiaalidemokraatit ovat lähdössä presidentinvaaleihin omalla ehdokkaalla. Sdp:n laaja kenttäväki ei halua tukea presidentinvaalissa nykyistä tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä, vaikka tämä pyrkisi jatkokaudelle. Asia selviää painetussa lehdessä tänään julkaistusta Lännen Median kyselystä, johon vastasi yli 500 demarivaikuttajaa eri puolilta Suomea.



Vain 16 prosenttia demariaktiiveista on sitä mieltä, että sdp:n olisi oman presidenttiehdokkaan nimeämisen sijasta parempi asettua Niinistön taakse.



– Ei tässä nyt sentään missään 70-luvun suomettuneessa Kekkoslandiassa olla! Demokratiassa pitää olla aina haastajia, painottaa demaripäättäjä Pekka Komu.



Kymmenet demarivaikuttajat ilmaisevat avoimissa vastauksissa huolensa siitä, että Niinistön tärkeyden korostaminen on heidän mielestään saamassa demokratialle epäterveitä piirteitä.



– Nyt ei liioin olla missään poikkeustilassa, Kaarin Taipale huomauttaa.



Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne vahvistaa, että hän ei edelleenkään aio olla käytettävissä presidenttiehdokkaaksi. Tästä syystä mahdollisten ehdokkaiden kannatusprosentit on syytä ottaa kysymyksestä, jossa Rinne ei ole edes vaihtoehtona.



Entinen sdp:n puheenjohtaja Eero Heinäluoma on LM-kyselyssä selvästi suosituin vaihtoehto sdp:n presidenttiehdokkaaksi 35 prosentin suosiollaan, mutta vahvaa kannatusta saavat myös entinen pitkäaikainen ulkoministeri Erkki Tuomioja (17 %) ja Suomen pankin nykyinen pääjohtaja Erkki Liikanen (12 %).



Puolueen ehdokas löytynee tästä kolmikosta.



Puolueväen tahto on ylivertaisen vahva: vastaajista 76 prosenttia haluaa, että sdp asettaa tammikuussa 2018 pidettävään presidentinvaaliin oman ehdokkaansa.