LM-kysely: Perustuslakituomioistuinta ei tule – Anttila: "Erityisen suuri tarve koulutukselle on kokoomusministereillä"

Peräti 85 prosenttia kansanedustajista säilyttäisi perustuslakivaliokunnan. Vain 9 prosenttia haluaisi perustuslakituomioistuimen Suomeen. Lännen Median kyselyyn vastasi 108 kansanedustajaa.

Perustuslakituomioistuimen perustaminen Suomeen ei ole realistista, selviää kaikille kansanedustajille lähetetystä Lännen Median kyselystä.

Kansanedustajista 85 prosenttia vastustaa sitä, että perustuslakituomioistuin korvaisi perustuslakivaliokunnan. Kyselyyn vastasi 29.5.–1.6. yhteensä 108 kansanedustajaa. Vastausprosentti oli 54.

Perustuslakituomioistuinta kannattaa 9 prosenttia kansanedustajista. Kantaansa ei osannut sanoa 6 prosenttia vastaajista.

Perustuslakivaliokunnan jäsenistä ja varajäsenistä kyselyyn vastasi 17 kansanedustajaa. Valiokunnan vastausprosentti oli 65.

Heistä yksi, varajäsen Olli Immonen (ps.), lakkauttaisi perustuslakivaliokunnan. Muut 16 vastannutta säilyttäisivät.

Perustuslakituomioistuimen luomisesta päättäisi eduskunta.

Kokoomuksesta vaatimuksia – Anttila sivaltaa

Perustuslakituomioistuimen mahdollisuutta väläytti viime lauantaina Ylen haastattelussa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka ei nyt vastannut LM:n kyselyyn.

Kokoomuksen avaus ei saa tukea hallituskumppani keskustan konkarikansanedustajalta Sirkka-Liisa Anttilalta.

– Jokaisen edustajan ja erityisesti ministerien pitäisi käydä lyhyt perustuslain koulutus. Erityisen suuri tarve on kokoomusministereillä, jotka ovat koko ajan tällä vaalikaudella ajaneet sellaisia uudistuksia, jotka ovat vastoin perustuslain ihmisille turvaamia perusoikeuksia, Anttila sivaltaa.

Kokoomuksen vastanneista kansanedustajista viisi kannattaa ja yhdeksän vastustaa perustuslakituomioistuinta.

– Tarvitsemme läpinäkyvää perustuslain valvontaa, erityisesti myös sen jälkivalvontaa, perustelee tuomioistuinta kannattanut kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.).

Kuitenkin perustuslakivaliokunnassa tarkkaa työtä sote-uudistuksen parissa tehnyt kansanedustaja Ben Zyskowicz tukee valiokunnan työtä.

– En kannata perustuslakituomioistuinta. Kaikissa järjestelmissä eri maissa on omat hyvät ja huonot puolensa.

Perussuomalaiset tukee voimakkaimmin

Kokoomuksen lisäksi perustuslakituomioistuin saa tukea lähinnä perussuomalaisten riveissä.

Perussuomalaisten vastanneista kansanedustajista kolme kannattaa perustuslakituomioistuinta ja kolme vastustaa. Yksi ei osaa sanoa kantaansa.

– Perustuslain tulkinta on nykyisessä mallissa avoimen politisoitunutta. Toki myös perustuslakituomioistuimessa olisi politisoitumisen vaara, mutta ei yhtä ilmeinen kuin nykymallissa, toteaa kansanedustaja Ville Tavio (ps.).

Monet puolueet yksimielisesti vastaan

Perustuslakivaliokuntaa tukevat yksimielisesti keskusta, sdp, vihreät ja vasemmistoliitto. Kaikki näiden puolueiden vastanneet kansanedustajat sanovat ei perustuslakituomioistuimelle.

– En kannata sitä, että perustuslakituomioistuin korvaisi valiokunnan, toteaa sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen pitää perustuslakivaliokunnan etuna pitkää ja vakiintunutta tulkintalinjaa.

– Perustuslakivaliokunta on osoittanut toimivuutensa vuodesta 1906. Se on kestänyt tyrskyt historian kovissa eri vaiheissa.

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mukaan perustuslakituomioistuin on turhan järeä toimenpide ja johtaa helposti politiikan juridisoitumiseen.

– Tuomioistuimilla on tärkeä rooli oikeudellisen jälkikäteisarvioinnin suhteen, mutta en missään nimessä kannata perustuslakivaliokunnan korvaamista tuomioistuimella, mikä käytännössä tarkoittaisi etukäteisarvioinnin lakkauttamista kokonaan, toteaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Rkp:lle jäi päivystyssairaalataistelu hampaankoloon

Rkp:n ryhmässä ei kannatettu perustuslakivaliokunnan korvaamista, mutta hampaankoloon oli jäänyt Vaasan keskussairaalan kohtelu sote-uudistuksen päivystysasetuksen käsittelyssä.

– Vuoto on paheksuttava. On myös mahdollista, että jotkut tahot juuri sitä kautta haluavat virittää keskustelua perustuslakivaliokunnan roolista. Katson kuitenkin, että voisi olla hyvä pohtia myös jälkikäteiskontrollin vahvistamista. On ollut tilanteita, joissa hallitusrintama eduskunnassa on estänyt hallituksen esityksen lähettämisen perustuslakivaliokuntaan, vaikka siihen olisi ollut painavat syyt, toteaa rkp:n puheenjohtaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Anna-Maja Henriksson (r.).

Henriksson viittaa ympärivuorokautisen sairaalapäivystyksen ja Vaasan keskussairaalan kohtalon käsittelyyn, joka olisi pitänyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyn jälkeen lähettää takaisin perustuslakivaliokuntaan.

– Oma käsittämätön episodinsa oli, kun hallituspuolueiden edustajat marssivat yöllä saliin varmistaakseen, ettei Vaasan keskussairaalaan liittyviä asioita käsiteltäisi toistamiseen, vaikka perusteet sille olivat, sanoo kansanedustaja Joakim Strand (r.).

Liike nyt -eduskuntaryhmän kansanedustaja Hjallis Harkimo ei vastannut kyselyyn.