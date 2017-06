LM-kysely: Perussuomalaiset haluavat Soinin jatkavan ulkoministerinä - Halla-aho ei ehkä pysty erottamaan Soinia

Enemmistö perussuomalaisista haluaa, että puolueen väistyvä puheenjohtaja Timo Soini saa jatkaa ulkoministerinä vaalikauden loppuun asti.

Asia selviää Lännen Median laajasta kyselystä, jossa Soinin jatkoon ulkoministerinä otti kantaa 325 perussuomalaista. Vastaajista 58 prosenttia haluaa Soinin jatkavan. Kaikki kyselyn vastaukset ja aineisto löytyvät täältä.

LM-kyselyn vastaajina ovat piirihallitusten jäsenet, paikallisyhdistysten puheenjohtajat, kansanedustajat sekä muissa keskeisissä tehtävissä toimivat perussuomalaiset. Lisäksi vastaajina on kunnanvaltuutettuja eri puolilta Suomea.

- Timo on hoitanut nykyaikana entistä vaativammaksi tulleen tehtävänsä erinomaisen hyvin ja omaa hyvät suhteet niin Venäjään kuin USA:hankin brexitin Englannista puhumattakaan. Lisäksi hän on johtanut PS:n hallitukseen pitkän korpivaelluksen jälkeen. Hän on paikkansa ansainnut kaikin mittapuin, kirjoittaa Satakunnan piirijohtaja Anssi Joutsenlahti, joka on myös puoluehallituksen jäsen.

LM-kyselyssä vain 25 prosenttia perussuomalaisista näyttäisi Soinille ministeriön ulko-ovea.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Enemmistö perussuomalaisista haluaa pitää Soinin ulkoministerinä.

Halla-aho ei antaisi Soinin jatkaa

Puolueen puheenjohtajaksi pyrkivä europarlamentaarikko Jussi Halla-aho on käytännössä vahvistanut, että hän ei antaisi Soinin jatkaa. Läheskään kaikki Halla-ahon kannattajat eivät ole ehdokkaansa kanssa samaa mieltä.

Soinin asemaan otti kantaa 136 Halla-ahoa puheenjohtajaksi kannattavaa perussuomalaista. Heistä 46 prosenttia ei antaisi Soinin jatkaa, mutta peräti 28 prosenttia on kannastaan epävarmoja. Halla-aholaisista 26 prosenttia haluaa Soinin jatkavan ministerinä.

- Jos vanha puheenjohtaja jää hallitukseen, niin hän jää todellisuudessa varjojohtajaksi. Vanhan vallan lähellä pitäminen saisi uuden pj:n näyttämään heikolta. Varsinkin näin pitkän puheenjohtajuuden jälkeen on ehdottoman tärkeää siirtää vanha valta selkeästi sivuun, Halla-ahon kannattaja kirjoittaa.

Soinin väkisin syrjäyttämiseen liittyy Halla-ahon näkökulmasta yksi epävarmuustekijä. Perussuomalaisissa puheenjohtajan ministeriesitykset on tarkoitus hyväksyä jatkossa puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa. Sääntömuutos on esillä puoluekokouksessa.

Puoluehallituksessa istuu paljon Joutsenlahden kaltaisia soinilaisia, eikä maaliskuussa valittua puoluehallitusta vaihdeta Jyväskylässä.

LM-kyselyssä enemmistö perussuomalaisista kansanedustajista kannattaa Soinin ulkoministeriyttä. Kysymykseen vastasi 23 kansanedustajaa, joista 15 antaa tukensa Soinille.

Yhteiskokous saattaisi torpata Halla-ahon esityksen Soinin syrjäyttämisestä.

- Eurooppa–Venäjä–USA-suhteet ovat olleet viimeiset vuodet turbulenssissa. Soini on luonut suhteita sekä vienyt Suomen pöytiin, joissa ulkopolitiikan haasteista keskustellaan, kansanedustaja Anne Louhelainen arvioi.

Puolueen hallitusjatkon kannalla on peräti 78 prosenttia perussuomalaisista. Kyselyyn vastanneista 24 kansanedustajasta 22 haluaa jatkaa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa.

Kyselyssä sanottua:

"Ministerisalkkujen mahdollinen uudelleenjako on uuden puheenjohtajan harkinnasta riippuva asia."

Sami Savio, kansanedustaja, Ylöjärvi

"Lähtökohtaisesti kyllä. Mikäli Halla-aho tulee valituksi voi yhteistyö muiden hallituspuolueiden kanssa olla hankalaa, ja silloin tulee oppositioon siirtymistä harkita. Toisaalta ei ole suomalaisten etu, jos hallitukseen nousee vihervasemmisto tai vastuuton SDP."

PS-vaikuttaja

"Kansa äänesti perussuomalaiset hallitukseen, ja hallitus ei ole mikään kyläparlamentti tai hollitupa. Siellä pysytään."

Anneli Manninen, piirisihteeri, Seinäjoki

"Vastuuta ei saa pakoilla ja vain olemalla hallituksessa pystyy oikeasti vaikuttamaan."

Kauko Ketola, Valtuutettu, Kokemäki

"Neuvottelemiset myös uusiksi, koska mielestäni puolue on antanut toistuvasti periksi keskustalle ja kokoomukselle saamatta vastineeksi mitään kunnollista."

Matti Haapala, Lapin PS-Nuorten vpj., Rovaniemi