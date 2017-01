LM-kysely: Perussuomalaiset haluavat Jussi Niinistön haastavan presidentti Sauli Niinistön

Perussuomalaisten vaikuttajien enemmistö haluaa, että puolue asettaa haastajan tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, jos tämä pyrkii jatkokaudelle.



Asia selviää Lännen Median kyselystä, jonka vastaajina ovat piirihallitusten jäsenet, paikallisyhdistysten puheenjohtajat, kansanedustajat ja muissa keskeisissä tehtävissä toimivat perussuomalaiset.



Oman presidenttiehdokkaan haluaa kyselyn perusteella 58,5 prosenttia perussuomalaisten keskeisistä vaikuttajista.



Asiaan otti kantaa 253 perussuomalaista. Vastausprosentti oli korkea (50 prosenttia), joten tuloksia voi pitää suuntaa antavina.



Kymmenet vastaajat perustelevat kantaansa perussuomalaisten säilymisellä vahvana puoluekartalla.



– Jokaisella vakavasti otettavalla puolueella pitää olla oma ehdokas vaaleissa. Jussi on selkeästi valtiomiesainesta ja kykenee hoitamaan tehtävän puoluepolitiikan yläpuolella, Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Janne Aso sanoo.



Hän haluaa puolustusministeri Jussi Niinistön ehdolle.



Lännen Median kyselyn perusteella sisäinen ehdokaskilpailu vaikuttaa lähes ratkenneelta: yli puolet vastaajista (51,8) kannattaa Niinistön presidenttiehdokkuutta.



Eduskunnan puhemies Maria Lohela saa 16,3 prosentin suosion, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho 12,7:n.



Jussi Niinistön mielestä perussuomalaisten on asetettava presidenttiehdokas kesäkuun puoluekokouksessaan Jyväskylässä.



– Kannatukseni kentällä presidenttiehdokkaaksi on hyvä. Siitä nöyrä kiitos jäsenaktiiveille. Puolueella pitää olla oma ehdokas, ja puolustusministeritaustaa ei näemmä pidetä huonona tasavallan presidentin ja puolustusvoimien ylipäällikön vaativaan tehtävään, Jussi Niinistö kommentoi suosiotaan.



Niinistö harkitsee sekä puolueen puheenjohtajaksi että presidentiksi pyrkimistä.



– Teen näiden molempien asioiden suhteen kokonaisharkintaa. Myönnän, että päätökseeni vaikuttavat osaltaan niin Timo Soinin, Sampo Terhon kuin Sauli Niinistönkin päätökset. Parhaat henkilöt on saatava tehtäviin. Kevään korvilla on asemiin ajettu, Niinistö sanoo.



Vastaajista 29,3 prosenttia ei asettaisi perussuomalaisille omaa ehdokasta haastamaan nykyistä presidenttiä.



– Puolueen on täysin järjetöntä lähteä polttamaan rahaa vaaleihin, PS-vaikuttaja kirjoittaa.



Monet näkevät Sauli Niinistön ennakkosuosiolle sokaistumisessa riskejä.



– Vaikka Sauli Niinistö on onnistunut presidenttinä huomattavasti paremmin kuin Lipposen hallituksen valtiovarainministerinä, on tärkeää, että demokratiassa on vaihtoehtoja, huomauttaa oululainen Juha Vuorio.



Jos Niinistö olisi ehdolla puoluejohtajaksi, hän voittaisi kaksintaistelussa Jussi Halla-ahon prosentein 51,2–48,8.



Terho voittaa kyselyssä Niinistön luvuin 57,4–42,6 ja Halla-ahon 57,9–42,1.



Jos Soini ei pyri jatkokaudelle, kolmikko olisi kyselyn perusteella (LM 13.1.) avauskierroksen kärkenä, mikäli he kaikki olisivat ehdolla.



Perussuomalaisilla on tällä hetkellä 9 486 äänioikeutettua jäsentä. Puoluetyöntekijä Matti Putkonen kertoo, että äänestystekniikassa varaudutaan jopa 3 500 jäsenen saapumiseen Jyväskylän Paviljonkiin kesäkuun toisena viikonloppuna.



Lähde: Lännen Median kysely. Toteutus: Lauri Nurmi. LM hankki yhteystietonsa ilmoittaneiden perussuomalaisten piirihallitusten jäsenten sekä paikallisosastojen, kunnallisjärjestöjen ja muiden perussuomalaisen puolueen järjestöjen johtohenkilöiden sähköpostiosoitteet ja lähetti kyselyn 507 puolueen vaikuttajalle. Lisäksi vastaajiksi otettiin puolueen kansanedustajat. Vastaukset kerättiin 4.1–12.1. Kyselyn avasi 355 PS-vaikuttajaa, joista 72,1 prosenttia (256) osallistui kyselyyn. Kokonaisvastausprosentti oli 50,5. Piirihallitusten jäseniä kyselyyn vastasi 166 ja kansanedustajia 13. Tulosten luotettavuuden takaamiseksi LM-kyselyissä ei käytetä avoimia linkkejä, joita jaetaan vastaajille. Henkilökohtaisten linkkien vastaukset tallentuvat osaksi aineistoa anonyymeina.