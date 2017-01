LM-kysely: Antti Rinne voi voittaa Harakan ja Tuppuraisen suoraan avauskierroksella – Harakan kirittävä

Nousu sdp:n puheenjohtajaksi edellyttää kansanedustaja Timo Harakalta pienimuotoista ihmettä. Lännen Median kyselyssä Harakka saa sdp:n puoluekokousedustajilta 24,8 prosentin kannatuksen.



Nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne on kyselyn perusteella lähellä valintaa jatkokaudelle suoraan puheenjohtajavaalin ensimmäisellä kierroksella. Rinnettä kannattaa puheenjohtajaksi 50,9 prosenttia vastaajista.



Sdp:n puheenjohtajakiertue alkaa lauantaina Kuopiossa.



Keskiviikkona puheenjohtajakilpailuun ilmoittautunut kansanedustaja Tytti Tuppurainen on jäämässä leikin kolmanneksi pyöräksi: hän saa kyselyssä puoluekokousedustajilta vain 7,1 prosentin suosion.



Kyselyyn osallistui sdp:n 500 puoluekokousedustajasta 297, joista 295 otti kantaa puheenjohtajavalintaan. Vastausprosentti kohosi 59:ään, joten tuloksia voi pitää vahvasti suuntaa antavina.



Sdp:n puoluekokouksessa voittoon vaaditaan enemmistön tuki eli vähintään 251 edustajan ääni, mikäli kaikki osallistuvat puheenjohtajaäänestykseen. Rinnettä kannattaa kyselyssä 150 edustajaa, Harakkaa 73 ja Tuppuraista 21. Kannastaan epävarmoja on 43, ja 8 vastaajaa toivoo juoksuun mustaa hevosta.



Kyselyssä jokaiselle vastaajalle lähetetiin henkilökohtainen vastauslinkki, mikä mahdollistaa ehdokkaiden kannatuksen tarkastelemisen sdp:n piireittäin. Puheenjohtajavalinnassa isoja piirejä ovat sdp:ssä Kaakkois-Suomi (66 edustajaa), Uusimaa (63), Pirkanmaa (52), Helsinki (44), Savo-Karjala (43) ja Varsinais-Suomi (42).







Kyselyaineiston perusteella Lännen Media laski myös ehdokkaiden tämänhetkiset voimasuhteet sillä oletuksella, että ehdokkaiden kannatus jakautuisi eri demaripiireissä puoluekokousedustajien keskuudessa samassa suhteessa kuin kyselyssä.



Tällä kaavalla Rinteen takana olisi tällä hetkellä 256 edustajaa eli enemmistö. Harakan luvuksi tuli 123 ja Tuppuraisen 35.



Epävarmoja tai mustaa hevosta toivovia puoluekokousedustajia olisi 86.



Käytännössä voitto edellyttää Harakalta erinomaista onnistumista puheenjohtajakiertueella, mutta kiertuesuorituksen pitäisi lisäksi taivuttaa lähes kaikki kannastaan epävarmat edustajat hänen taakseen ja tuoda hänelle uusia tukijoita Rinteen leiristä.







Rinteen lähtökohdat vaikuttavat vahvoilta, koska hänelle kyselyn perusteella riittää jatkokauteen oman kannatuksen säilyttäminen.



Kaksintaistelussa Rinne peittoaa Harakan prosentein 63,1–36,9 (edustajien määrässä 159–93). Kyselyn pääkysymykseen vastanneista edustajista 43 ei ottanut kantaa Rinne–Harakka-asetelmaan. Vaikka he kaikki asettuisivat Harakan puolelle, Rinne johtaisi kyselyssä prosentein 54–46 (159–136).



Tuppuraisen ilmoittautumista kilpailuun pidettiin jo vastausaikana demarikentällä lähes varmana. Vaikka Tuppurainen nostaisi kannatustaan hieman, hänellä ei vaikuta olevan mahdollisuuksia kummankaan miesehdokkaan voittamiseen kaksintaistelussa.



Sdp:n puheenjohtaja valitaan lauantaina 4. helmikuuta Lahdessa. Puoluekokousedustajat pitävät puheenjohtajan tärkeimpinä osaamisalueina sdp:n linjan puolustamista ja sisäpoliittista osaamista. Myös esiintymis- ja mediataitoja pidetään tärkeinä.