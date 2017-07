Lisää tuhkarokkotartuntoja Savonlinnassa – tarkista rokotussuojasi, tunnista oireet

Savonlinnan seudulta on löytynyt kaksi uutta tuhkarokkotapausta. Vahvistettuja tapauksia on nyt yhteensä kolme.

Tuhkarokko tarttuu herkästi kosketus- ja pisaratartuntana ja ilmateitse.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muistuttaa, että suojan sille antaa neuvoloiden rokoteohjelmassa oleva MPR-rokote. Kaksi annosta tätä tuhkarokon, vihurirokon ja sikotaudin torjumiseen kehitettyä rokotetta suojaa sairastumiselta. Myös aiemmin sairastettu tuhkarokko antavat hyvän suojan tautia vastaan.

THL neuvoo ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen, jos rokotussuoja on vajaa. MPR-rokotus on kaikille maksuton.

Suurimmalla osalla ennen vuotta 1970 syntyneistä on lapsena sairastettujen tautien antama immuniteetti. Vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneistä lähes kaikki ovat saaneet MPR-rokotuksen neuvolassa tai koulussa.

THL:n mukaan 1960-luvun lopussa tai 1970-luvun alussa syntyneillä suoja voi olla puutteellinen, sillä osa heistä ei ole sairastanut tuhkarokkoa, sikotautia tai vihurirokkoa.

Tuhkarokon ensioire on korkea kuume ja hengitystieoireet. Silmät ovat usein valonarat.

Ihottuma alkaa 3-5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Ihottuma on punaläiskäinen, ja pilkkujen ympäristö on kalpeahko. Ihottuma alkaa korvien seudusta, kaulan sivuilta ja otsasta. Se etenee vartalolle ja viimeiseksi raajoihin. Ihottuma kestää keskimäärin runsaan viikon ajan.

Toipuminen alkaa muutaman päivän kuluttua ihottumasta. Komplikaationa voi kehittyä hengitysteiden bakteeri-infektio, usein korvatulehdus tai keuhkokuume. Tuhkarokkoon liittyvä enkefaliitti eli aivotulehdus on harvinainen komplikaatio. Aikuisiällä sairastettuna ja henkilöillä, joilla on vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys, tauti on usein vakavampi.

Jos uskot saaneesi tuhkarokon, ota ensin puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen tai sinua hoitavaan tahoon ja kerro tartunnan mahdollisuudesta. Näin sinut voidaan ohjata tutkimuksiin ja hoitoon tavanomaisten odotustilojen ohi. Tällä vältetään muiden potilaiden altistuminen.

THL:n virologian laboratorio on varmistanut kaksi uutta tuhkarokkotapausta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. Molemmat sairastuneet ovat lapsia, ja he kuuluvat samaan perheeseen. Lapsia ei ollut rokotettu tuhkarokkoa vastaan eli heiltä puuttui rokotussuoja. Lapset ovat kotihoidossa.

Molemmilla sairastuneilla on yhteys Itä-Karjalan Kansanopiston leirikeskukseen Punkaharjulla, jossa todettiin ensimmäinen tuhkarokkotapaus 19.-25.6.

Juhannuksen aikaan Savonlinnan keskussairaalassa hoidettiin tuhkarokkoa sairastavaa miestä. Ennen sairaalahoitoa hän oli ollut Punkaharjulla leirikeskuksessa. Molemmilla sairastuneella lapsella on yhteys leirikeskukseen.