Lisää metsää miljoonia hehtaareja, johtajuutta ja raharatkaisuja – Kultarannassa haettiin ratkaisuja ilmastokriisiin

Energiayhtiö ST1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen toivoo, että maailmassa löydetään keinoja, millä ilmakehässä olevaa hiiltä saadaan sidottua.

– Ilmakehässä on liikaa hiiltä eikä se ole lähdössä sieltä itsestään pois. Pitää löytyä keinoja sitomisvelvoitteiden löytämiseksi, jotta yritykset investoisivat hiilen sitomiseen. Öljy-yhtiö Shell on arvioinut, että hiilen sitomiseen tarvittaisiin ainakin 700 miljoonaa hehtaaria uutta metsää, Anttonen sanoi Kultaranta-keskusteluissa.

Anttosen visiossa yritykset velvoitettaisiin istuttamaan metsää saman verran kuin ne aiheuttavat toiminnallaan päästöjä.

– Tämä olisi tehtävissä. Alueet ovat löydettävissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa, Anttonen pohti.

Kultaranta-keskustelussa pohdittiin maanantaina iltapäivällä sitä, miten talous ja ympäristö voitaisiin sovittaa yhteen, kun maailman väestö ja energian tarve kasvavat.

Anttosen lisäksi keskustelemassa olivat Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala (vihr.), EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Gold&Green Foodsin toimitusjohtaja Maija Itkonen ja Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.

Monia keinoja olemassa

Panelistit esittävät muun muassa kasvisruuan käytön lisäämistä, johtajuuden osoittamista sekä ilmastoystävällisiä raharatkaisuja ilmastokriisin hoitoon. EU:n toivottiin monessa puheenvuorossa pystyvän johtamaan ilmastotyötä varsinkin, kun Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä talkoissa mukana.

– Ympäristöhaitoille on laitettava verot ja haitallisilta polttoaineilta on otettava tuet pois. Kotoa käsin tämä on aloitettava, Hautala sanoi.

– Eläinproteiinin kulutus on ongelmallista. Viljelyalueen ja puhtaan veden olisi riitettävä. Kasvisruoka säästäisi vettä. Ruoka tuntuu olevan kuitenkin hyvin tunnepitoinen asia ihmisille, Itkonen sanoi.

Oras Tynkkynen muistutti, että myös hyvää kehitystä on tapahtunut.

– Tuulivoima, aurinkopaneelit ja akut ovat tulleet halvemmiksi. Päästöt vähentyivät viime vuoteen asti. Paljon olisi kuitenkin tehtävä paljon nopeammin, Tynkkynen puhui.

EK:n Häkämies korosti, että yrityspuolella monet ovat tekemässä ympäristöystävällistä muutosta.

– Syy muutokseen on muuttuneissa arvoissa ja asiakkaiden vaatimuksista. Muutos on myös kuluttajavetoista. On toki joitakin yrityksiä, jotka eivät koe muutosta samalla tavalla, Häkämies sanoi.