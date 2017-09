Lipun eteen polvistumisesta nousi poru Amerikassa – professori ihmettelee keskustelua lipun häpäisystä

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ei ymmärrä, miten esimerkiksi lipun eteen polvistuminen ajankohtaiseen pohjoisamerikkalaiseen tapaan voisi häpäistä lipun.

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on riittänyt aikaa ja energiaa puuttua siihen, että amerikkalaisen jalkapallon tummaihoiset pelaajat ovat alkaneet osoittaa mieltä maassa vallitsevaa rodullista epätasa-arvoa ja poliisin väkivaltaa vastaan polvistumalla otteluiden alussa kansallislaulun aikana.

Trump on julkisesti ja kovasanaisesti vaatinut joukkueiden omistajia erottamaan kaikki ne ”paskiaiset”, jotka eivät seisaaltaan kunnioita maan lippua ja sitä kautta sotilaita, jotka panevat joka päivä henkensä alttiiksi.

Asianosaiset ja viimeksi myös joukkueiden omistajat ovat huomauttaneet presidentille, etteivät pelaajien mielenilmaukset kuulu hänen toimivaltaansa eikä lipuilla ja kansallislaululla kunnioiteta pelkästään sotilaita ja heidän uhrauksiaan, vaikka Yhdysvaltain armeija erikseen maksaakin jalkapalloliigalle näistä militaristisista piirteistä otteluissa.

Yhdysvaltain perustuslaki takaa kansalaisille oikeuden osoittaa mieltä haluamallaan tavalla.

Laissa Suomen lipusta on säädetty sakkorangaistus lipun häpäisemisestä, mutta sillä tarkoitetaan vain virallista lippua ja sen eri versioita. Meillä lipun häpäiseminen esimerkiksi suusanallisesti ei ole enää 1995 jälkeen ollut rangaistava teko.



Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio, lipun häpäisemisen kaltainen symbolinen lainsäädäntö taitaa olla nimenomaan kansalaisten perusoikeuksien kannalta ongelmallista, varsinkin kun teolla ei ole välitöntä konkreettista uhria tai merkitystä yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle ja suojelulle?

– En ymmärrä, miten esimerkiksi polvistuminen voisi olla lipun häpäisemistä.

– Laissa puhutaan lipun turmelemisesta tai sen käyttämisestä epäkunnioittavasti. Kysymys ei ole siitä, että lipulle pitäisi osoittaa kunnioitusta, vaan enemmän tarkoitetaan lippua esineenä.

– Voi myös kysyä, mitä järkeä säännöksessä on. Rikosoikeudellisesti ei ole lainkaan tyypillistä, että tällaisia asioita pyritään rangaistusuhilla säätelemään. Vaikkei rangaistusuhkaa olisi, Suomen liput varmaan saisivat keskimääräisesti liehua suhteellisen rauhassa. Lipun kunnioitus on iskostunut meihin vuosikymmenien aikana syvälle, vaikka kysymyksessä on pala kangasta.

– Tietysti lippu on aina keskeinen valtiollinen symboli ja suomalaista identiteettiä yhdistävä asia, johon liittyy paljon kansallistunnetta. Siksi juuri monet ääriryhmät ovat meilläkin ottaneet vaakunat, leijonat ja liput käyttöönsä. Vaan kyllä kai lipulla on Suomeen muualta tulleillekin jonkinlainen merkitys.

Onko lainsäädännössämme yleisemmin pyritty eroon symbolisista rikosnimikkeistä?

– Vuonna 1995, kun rikoslakia uudistettiin, saimme myös uudet perusoikeussäännökset. Eduskunnan perustuslakivaliokunta alkoi silloin kiinnostua enemmän siitä, miten erilaiset kriminalisoinnit suhtautuvat kansalaisten perusoikeuksiin, kuten ilmaisuvapauteen.

– Uudistusten yhteydessä lipun häpäisyn kaltaisten tekojen painoarvo ja merkitys on vähentynyt. Lain taustaltahan pitäisi aina löytyä jokin järkevä suojeluintressi.

– Jumalanpilkka on meillä samantyyppinen lainkohta. Siinä oikeushyvä, jota ajatellaan suojeltavan, liittyy ihmisten uskonnollisiin tunteisiin; että niiden loukkaaminen voisi jotenkin loukata yhteiskunnallista järjestystä radikalisoimalla uskonnollisia ryhmiä. Olen sanonut tällaisten perustelujen olevan puuta heinää. Siitä ei ole esitetty mitään todisteita.

Suomen laki ja Suomalaisuuden liiton toiveet helposti sekoittuvat. Liiton sivuilla muun muassa neuvotaan: ”Lipun voi hävittää polttamalla tai leikkaamalla se pieniksi palasiksi ja poistamalla palat muutamassa erässä normaalin talousjätteen mukana. Tärkeintä on, ettei lippua voi palasista tunnistaa. Lippua ei saa haudata maahan eikä mereen.”

– Suomalaisuuden liitolla ei ole tässä mitään virallista asemaa. Nämä ovat pelkkiä suosituksia.