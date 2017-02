Lintilän mukaan Trafiguran taustat käytiin tarkkaan läpi

Yhtiö on se mikä on, kuraa löytyy kyllä aikalailla.. Mutta Suomen hallitus Sipilän johdolla on nämä asiat tienny ihan varmasti jo kuuakasia sitten, kun sopimusta on tehty, mutta ei se "pikkuseikka" ole haitannut Hallituksen "missiota", Terrafame kun pitää saada irti Valtion jatkuvan tuen piiristä, se kun on rasite hallitukselle ja ennenkaikkea Keskustalle. Nyt, kun vielä Kunnallis-vaalitkin on tulossa, pitää positiivista signaalia saada kansa suuhun pureskeltavaksi ja tämä jos mikä kiilloittaa Keskustan kilpeä.