Limppu, reikäleipä, ruispala... Mikä sinun mielestäsi on se ainoa oikea ruisleipä?

”Mistä tämä hullu kansa saa kaiken energiansa?” kysyttiin takavuosien mainoksessa, ja vastaus oli tietenkin, että ruisleivästä. Nyt se on sitten ihan virallistakin: ruisleipä on valittu Suomen kansallisruuaksi. Taakse jäivät muun muassa karjalanpaisti, hernekeitto ja karjalanpiirakat.



Äänestyksen järjestivät ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.



Ruisleipä kuuluu suomalaiseen arkeen siinä missä kuivauskaapit ja kurahousutkin. Mutta millaista on ”oikea”ruisleipä?



Historioitsija ja kirjailija Lasse Lehtinen kuvailee ELOn verkkosivuilla ruisleipää seuraavasti:



”Alkuperäinen jako on ollut geopoliittinen. Koska Päijänne aikanaan erotti idän ja lännen tehokkaasti, Suomeen syntyi kaksi elämäntapojen ja ruisleivän suhteen erillistä kansanosaa.



Länsi-Suomessa reikäleipä joutaa edelleen jostain syystä orrelle kuivumaan. Totiset ja työteliäät länsisuomalaiset väittävät pitävänsä kuivan leivän mausta. Ehkä se on hampaille hyväksi. Kuiva leipä orrella liittyi rakentamiseen sikäli, että lännessä leivinuuni ja tuvan lämmitykseen käytetty uuni olivat erilliset.



Idässä paistettiin paksuja ruisleipiä, jotka yleiskielellä vielä tänään ovat ruislimppuja. Siellä uuni lämpeni huoneen lämmityssyistä päivittäin, ja siksi vastapaistettua leipää syötiin vähintään kerran viikossa. Uunista otettu ruisleipä ja suolainen voi ovat nautinnonhaluisten itäsuomalaisten mieleen.”



