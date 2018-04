Liki 20 000 suomalaisen tiedot saattoivat päätyä luvatta Cambridge Analyticalle

Eihän nyky ihminen pitä tätä minään, koska he muutenkin haluavat mennä muodin mukaan ja kertoa kaiken mahdollisen somessa. Heistähän se on hienoa, että joku on kiinnostunut heidän elämästään. Onko tämä sitten viisautta, vai jotakin muuta, jokainen voi siihen ottaa kantaa? Jos meikäläisenkin hakukoneita tutkii, ei ole vaikea päätellä, että missä liikun, mitä harrastan, mitä mieltä olen politiikasta ja mitä ideologiaa kannatan ja jne. Näin se vain menee tänä päivänä. Onko tämä sitä Orwellin dystopiaa sitten?