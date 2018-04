Liito-oravien ja metsäpeurojen elämää voi nyt tirkistellä netistä - WWF:n Norppalive laajentui muihinkin lajeihin

Ympäristöjärjestö WWF:n suositut livelähetykset ovat laajentuneet saimaannorpista muihinkin eläinlajeihin. WWF on laajentanut Norppaliven Luontoliveksi, ja ensimmäiset siinä nähtävät lajit ovat liito-orava ja metsäpeura.

Kamerat ovat olleet testivaiheessa, ja molemmat lajit ovat näyttäytyneet kuvissa säännöllisesti. Nyt yleisökin pääsee seuraamaan liito-oravien ja metsäpeurojen elämää osoitteessa luontolive.wwf.fi.

Norppalive saavutti kahtena viime keväänä suuren suosion. Saimaannorppia on katsottu sen kautta yhteensä yli viisi miljoonaa kertaa. WWF:n mukaan livelähetysten laajentaminen on pitkälti seurausta yleisöpalautteesta.

- Me vastaamme kysyntään niin sanotusti. Paljon on tullut viestiä sekä 2016 että 2017, kun tätä Norppaliveä on tehty, että tätä katselisi mielellään enemmänkin, kertoo WWF:n tiedottaja Joonas Fritze STT:lle.

WWF aikoo avata vuoden mittaan myös muita kameroita. Niistä lajeista kerrotaan myöhemmin. Julkkisnorppa Pullervon ystävilläkään ei ole syytä huoleen, sillä Norppalive palaa linjoille myöhemmin keväällä. Kalasääksikamera avautuu taas heinäkuussa.

Sekä liito-orava että metsäpeura ovat Suomessa silmälläpidettäviä eli lähes uhanalaisia lajeja. Se oli yksi syy sille, miksi WWF valitsi ne livelähetyksiinsä.

- Liito-orava ja metsäpeura ovat molemmat harvoin nähtyjä lajeja, jotka ovat kärsineet suuresti metsien käsittelystä. Haluamme tehdä niitä tutummaksi jokaiselle suomalaiselle, sanoi WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen tiedotteessa.

WWF kertoo saaneensa apua liito-oravien kuvauspaikan löytämiseen Benjam Pöntiseltä. Pöntisen avulla löytyi Etelä-Pohjanmaalta liito-oravan pesäpuu.

- Live kuvaa sellaista haapaa, jossa on tikan aikanaan kovertama kolo ja tälläkin hetkellä siellä nukkuu liito-orava pesäkolossaan. Illan tullen se sieltä lähtee liikenteeseen, käy ruokailemassa ja palaa kololleen. Ennen auringonnousua se lähtee vielä uudestaan liikkeelle syömään ja taas palaa takaisin, Fritze kuvaa pienen nisäkkään päivärytmiä.

Metsäpeurakamera sijaitsee Lauhanvuoren kansallispuistossa Etelä-Pohjanmaalla. Kamera on asennettu 31 hehtaarin totutustarhaukseen, josta metsäpeuroja vapautetaan tulevina vuosina luontoon.