Liikenneviraston pääjohtajan virkaa haki 19 - joukossa myös Antti Vehviläinen

Liikenneviraston pääjohtajan viran hakuaika on päättynyt tänään. Hakemuksensa viiden vuoden määräaikaiseen virkaan on jättänyt 19 hakijaa. Nykyisen pääjohtajan Antti Vehviläisen viisivuotiskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Hänen nimensä on virkaa hakeneiden joukossa.

Liikenneviraston nimityspolitiikka nousi keväällä otsikoihin, kun liikenne- ja viestintäministeriö antoi huhtikuussa virastolle huomautuksen Vehviläiselle pedatusta virkanimityksestä, joka junailtiin hänelle ilman avointa hakuprosessia. Vehviläinen sittemmin luopui hänelle järjestetystä virasta. Kesäkuussa ministeriö arvioi, että Vehviläinen ei ole rikkonut lakia virkatoimissaan.