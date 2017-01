Liikennevirasto kertoo, että kuudesta maantiesillasta on löytynyt betonin lujuuspuutteita. Virasto on tutkinut pistokokein 18 siltaa, jotka on rakennettu 2011-2016. Sillat sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Viraston mukaan siltoja on turvallista käyttää henkilöliikenteessä ja elinkeinoelämän normaalikuljetuksissa. Lujuuspuutteet vaikuttavat kuitenkin siltojen käyttöikään.

Liikennevirasto selvittää seuraavaksi siltakohtaisesti vaadittavat toimenpiteet.