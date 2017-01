Liikennevirasto: Junaliikennettä häirinnyt vika tuskin hyökkäys, palveluntuottajille voi tulla sanktioita

Vielä ei ole varmaa tietoa siitä, mikä aiheutti junaliikennettä häirinneen Liikenneviraston tietojärjestelmävian, kertoo osastonjohtaja Petri Rönneikkö.

Ensitietojen perusteella on epätodennäköistä, että kyseessä olisi ollut jonkinlainen hyökkäys. Liikenneviraston Rönneikön mukaan nykyaikana sitä ei kuitenkaan voida sulkea pois ja myös tähän on varauduttu. Tietojärjestelmän toimittaja selvittää asiaa parhaillaan.

– Tietojärjestelmissä on monia osa-alueita aina tietoliikenteestä itse fyysisiin järjestelmiin ja niihin liittyviin komponentteihin, joihin tämä ongelma voi rajautua. Tässä vaiheessa meillä ei ole mitään selkeää kuvaa siitä, mikä osa-alue on pettänyt, mutta jokin on tietysti mennyt pieleen. Se on aivan selvä, Rönneikkö sanoo.

Liikenteen palvelut -osaston johtaja Virpi Anttila Liikennevirastosta sanoo, että hyökkäyksen mahdollisuus voidaan sulkea pois.

Junaliikenne ajautui tänään ongelmiin, koska aikataulutietoja liikenteenohjaukselle ja junien kuljettajille toimittava järjestelmä kaatui. Kaatuminen johtui viallisesta palvelimesta. Lisäksi kahteen varajärjestelmään ei saatu yhteyttä.

Huomenna junien pitäisi kulkea aikataulussa

Vielä ei ole tietoa siitä, miksi varajärjestelmät eivät olleet käytettävissä, vaikka itse varajärjestelmät näyttivät toimivan. Vika koski sekä lähi- että kaukoliikenteen junia koko maassa. Myös osa jo liikkeelle lähteneistä junista kadotti aikataulutiedot, jolloin ne joutuivat pysähtymään.

Vika uhkasi halvaannuttaa koko junaliikenteen. Ongelma kesti noin kaksi tuntia.

– Tällä hetkellä Liikennevirasto keskittyy täysimääräisesti liikenteen palauttamiseen ja siihen, että saadaan junaliikenne sujuvasti sujumaan, Rönneikkö sanoi STT:lle iltapäivällä.

VR kertoi ongelmien ilmenemisen jälkeen, että asiakkaat voivat tänään kuluitta perua ja tehdä muutoksia matkalippuunsa. Korvaavia linja-autoja ei järjestetä, vaan matkustajat ohjataan seuraavaan mahdolliseen junayhteyteen. VR:n mukaan matkaliput käyvät tänään kaikissa junissa ostetulle yhteysvälille. VR kertoo verkkosivuillaan, että useita junia on edelleen myöhässä. Myöhästymiset jatkuvat iltaan asti, mutta huomenna junien pitäisi olla aikataulussa.

Palveluntuottajille voi olla luvassa sanktioita

Rönneikkö ei osannut sanoa, kuinka usein ja millä tavalla järjestelmiä ja varajärjestelmiä testataan. Hänen tiedossaan ei ole, että niissä olisi ollut jotain suuria ongelmia. Anttilan mukaan järjestelmien toimivuutta tarkastellaan sekä teknisillä testauksilla että henkilöstön kyvykkyyden testauksilla.

– Eli harjoituksissa ihan tietoisesti ajetaan järjestelmä alas ja katsotaan, että miten toinen palvelin pystyy ottamaan tilanteen hallintaan. On myös harjoituksia, joissa harjoitellaan operatiivista toimintaa, Anttila sanoo.

Rönneikkö ei pidä todennäköisenä, että vastaava ongelma toistuisi kovin nopeasti uudestaan.

– Alustava tieto on se, että kyseessä on ollut sentyyppinen häiriö, joka on normaalein toimenpitein kohtuullisen nopeasti korjattavissa.

Anttila puolestaan kertoo, että keskustelut palveluntuottajien kanssa on jo aloitettu. Keskusteluissa pohditaan muun muassa sitä, miten tilanteet voidaan jatkossa estää.

Palvelunjärjestäjille voi tulla lisäksi rahallisia sanktioita. Anttila ei osannut sanoa mahdollisten sanktioiden suuruutta, mutta niitä voi tulla jopa hyvin pienistä minuuttien käyttökatkoista.Järjestelmän tehneen Solita-yhtiön johtaja Timo Honto sanoo, että junaliikenteen aikataulu- ja kulunseurantajärjestelmien testaaminen on vaikeaa, sillä niissä on niin paljon eri osia. Sunnuntaiseen vikaan voi Hongon mukaan olla monta syytä.

Honko sanoo, että Solitan lisäksi järjestelmän tietoliikennepalveluista sekä käyttöpalveluista vastaavat erilliset toimijat. Kokonaisuus on Liikenneviraston vastuulla.