Liikennevaliokunnan johtajalla kaksijakoiset mielialat: Korjausvelka ei voi jäädä lapsien harteille

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (ps.) ehdottaa uuden parlamentaarisen työryhmän asettamista ratkomaan liikenneväylien korjausvelkaa. Se saisi hänen mukaan selvittää myös autoverotuksen ja mallin, jossa valtion alempi tieverkko siirrettäisiin tulevaisuudessa maakuntien omistukseen.



Jalonen otti kaksijakoisin mielin vastaan ministeri Anne Bernerin (kesk.) ilmoituksen siitä, että liikenneverkkoyhtiön selvitys keskeytetään.



– Korjausvelkaan pitää etsiä ratkaisua, ja siitä pitää keskustella. Mutta koska Bernerin selvitykseen kuului myös autoveron mahdollinen poisto, näin keskeneräisestä mallista ei ollut mitään mahdollisuutta löytää ratkaisua näin lyhyessä ajassa. Siksi oli hyvä, että se vihellettiin pois, Jalonen sanoo.



Perussuomalaisten vaaliohjelmassa luki, että autovero pitää poistaa.



– Pohdintaa pitää jatkaa, pystytäänkö siihen tässä tilanteessa ja mikä se malli on. Mutta kuten nähtiin tästä kierroksesta, on erittäin epätodennäköistä, että mitään sellaista tulee, eikä ainakaan ihan heti. Talouden tasapainottaminen, korjausvelan poisto ja autoverotuksen uudistaminen tarvitsee tehdä, mutta jättäisin keinot parlamentaarisen työryhmän pohdittavaksi, Jalonen sanoo.



Jalosen mukaan tämä hallitus on panostanut liikenneväylien korjausvelan kuromiseen, mitä jo edellisen hallituksen aikana toiminut parlamentaarinen työryhmä ehdotti.



– Jos seuraava hallituspohja on muu kuin nykyinen, on erittäin epätodennäköistä, että se pystyisi vastaavaan rahoitukseen. Se tarkoittaa sitä, että korjausvelka kasvaa entisestään ja etenee teiden runkorakenteisiin, jolloin korjaaminen on ainakin kolme kertaa kalliimpaa. Sellaista ei voi jättää lapsillemme maksettavaksi.



Liikenneministeri Berner sanoi tänä aamuna Helsingin Sanomissa kaavailevansa kaikkien puolueiden parlamentaarista komiteaa selvittämään liikenteen rahoitusta. Se voisi hyödyntää nyt jo tehdyn selvitystyön.



Berner ilmoitti maanantai-iltana sopineensa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa, ettei autoverosta luovuta. Kaavailtu liikenneverkkoyhtiö ei siksi voisi saada toimintaansa varten riittäviä asiakasmaksutuloja, minkä takia Berner ilmoitti, että yhtiön valmistelu keskeytetään.