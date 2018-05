Liikenneministeri Bernerin mukaan teiden kunto monin paikoin hälyttävän huono – "sääolosuhteet olivat ennätysvaikeat"

Miten ihmeessä me voimme olla tilanteessa jossa maamme teiden kunnossapito ei toimi ja rahaa ei meinaa olla? Yleensä aina kun perustellaan sitä miksi verot tarvitaan, niin esimerkkinä sanotaan tieverkosto. Me maksamme kansana vuosittain miljardeja euroja veroja eli sen verran hallintokoneisto imee energiaa pois kansalta. Nyt sitten kun kuullaan, että ne tie eivät pysy kunnossa, niin mihin ne meidän rahat oikein menevät? Tässä on alkanut nousta jopa ajatuksia tulevaisuuden mallista, että me kansa ohjaisimme itse omat verorahamme niihin asioihin mitkä ovat meille tärkeitä eli tiet, koulut jne. Hieman harmittaa, että siellä on näitä suuria virastoja vetämässä välistä ja en ole ollenkaan varma, että rahani päätyvät sinne minne pitäisi. Alan olla siis valmis jopa suureen muutokseen yhteiskunnassamme. Rahat on mentävä oikeisiin kohteisiin eikä minnekkään EU:hun tai muihin maihin tai virkamiesten ylläpitoon.