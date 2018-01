Liikennekaaos ulottuu Pohjanmaalta Tornioon ja Pudasjärvelle: "Nyt on kerta kaikkiaan huono keli"

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta yksikön päällikkö Markku Tervo sanoo, että surkea säärintama ja pääkallokelit ulottuvat tällä hetkellä Pohjanmaalta Tornioon ja idässä Pudasjärvelle asti.

– Nyt on kerta kaikkiaan huono keli. Päätiet ovat menneet yllättäin peilikirkkaalle jäälle ja liikenne pysähtyy. Kaikki tehdään mitä voidaan, Tervo sanoo.

Kuusamontie Kiimingistä Kuusamoon päin on erittäin liukas. Pahin tilanne on Hannuksen kohdalla. Myös nelostiellä useita rekkoja on ollut jumissa Kemin eteläpuolella. Lisäksi natriumkloraattia kuljettanut rekka kaatui Ajoksen rampilla Kemissä.

Tervon mukaan nyt pelätään, että säärintama ja teiden liukastuminen ulottuu vielä jatkuu Kainuuseen ja Rovaniemelle asti.

– Tilanteen pitäisi helpottaa illalla, kun ilma pakastuu, mutta iltapäivästä tulee vaikea, Tervo sanoo.

Tervon mukaan tilanne on vaikea kaikkien urakoitsijoiden alueella.

– Urakoitsijat tekivät kaiken mahdollisen valmistelutyön, mutta ennuste muuttui. Odotimme, että tämä kestäisi kaksi päivää, mutta säätilanne kestääkin vain vuorokauden ja keli muuttuu todella nopeasti. Erittäin vaikea tilanne, kun lumisade yhtäkkiä muuttuu vedeksi ja jäätyy heti tien pintaan.

Tervon mukaan urakoitsijoiden kaikki kalusto on liikkeellä. Teitä suolataan, hiekoitetaan ja polanteita ajetaan pois.

– Nyt täytyy toivoa tienkäyttäjiltä malttia. Huomenna on jo eri tilanne, Tervo sanoo.