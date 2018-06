Li Andersson hallituksen toiminnasta sotessa: "Täysin vastuutonta johtamista ja politiikan tekoa"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää vastuuttomana sitä, että hallitus vie väkisin eteenpäin uudistusta, jonka ongelmat jäisivät seuraavalle vaalikaudelle muiden ratkottavaksi.

Li Andersson (vas.) antaa kovaa palautetta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) toiminnasta sote-uudistuksessa.

Anderssonista hallituksen aikataulukäsitys on ollut ylioptimistinen ja on epäreilua, että se yrittää nyt syyttää eduskuntaa lykkääntymisestä.

– Syy sille, etteivät aikataulut ole pitäneet, on hallituksen omassa lakiesityksessä ja niissä perustuslaillisissa ongelmissa, jotka siihen sisältyy. Eihän se eduskunnan syy ole, että hallitus tuo eduskuntaan esityksiä, joissa on näin laajasti korjattavia kohteita, Andersson tylyttää.

Anderssonin mukaan soten lykkääntyminen vuodella siirtää uudistuksen toimeenpanon ja kaikki siihen liittyvät lukuisat ongelmat seuraavan hallituksen ratkottavaksi, mikä on kohtuutonta. Vasemmistoliiton mukaan kaikki ongelmat kulminoituvat palveluiden laajaan markkinaehtoistamiseen eli valinnanvapausmalliin.

– Mielestäni on täysin vastuutonta johtamista ja politiikan tekoa, että viedään eteenpäin uudistusta, jolla on näin vähän parlamentaarista tukea ja asiantuntijoiden tukea, ja johon liittyy riskejä sekä julkisten kustannusten näkökulmasta että palveluketjujen pirstoutumisen näkökulmasta – ja sitten jätetään kaikki ongelmat seuraavalle vaalikaudelle muiden ihmisten ja puolueiden hoidettavaksi.

Vasemmistoliitto purkaisi valinnanvapausmallin

Jos nykyinen hallitus saa lakiesitykset läpi eduskunnassa ja vasemmistoliitto pääsisi ensi vaalien myötä hallitukseen, se pyrkisi Anderssonin mukaan purkamaan sote-uudistuksen valinnanvapausmallin.

– Jos niin käy, että malli avataan ensi vaalikaudella, saa nykyinen pääministeri katsoa peiliin, koska on ollut tiedossa jo tämän vaalikauden aikana mallin olevan niin kiistanalainen, että näin tulee käymään.

Hän patistaa hallitusta myöntämään epäonnistumisensa ja valmistelemaan sotea yhteistyössä opposition kanssa jo tällä vaalikaudella – ilman valinnanvapausmallia.

– Jos Sipilä olisi valmis luopumaan tästä kokoomuksen lempilapsesta ja hallituksen sisäisestä lehmänkaupasta, on varmasti mahdollista löytää yhteisymmärrys sellaisesta mallista, jossa järjestämis- ja tuottamisvastuu siirretään samalle taholle, Andersson sanoo.

Andersson syyttää hallitusta väitteestä, ettei hallituksen sote-mallille olisi toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.

– Niinhän ei ole. Meidän mielestä keskeisin ensimmäinen askel on siirtää palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu yhdelle organisaatiolle, niin kuin kuntayhtymäpohjaisissa ratkaisuissa on tehty onnistuneesti eri puolilla Suomea. Se olisi mahdollista tehdä esimerkiksi tämän maakuntahallinnon pohjalta, mikäli turvataan maakunnille aito itsehallinto. Sen lisäksi olemme esittäneet perusterveydenhuollon takuuta, joka toteuttaisi hallituksenkin esiin nostaman tavoitteen hoitoon pääsyn nopeuttamisesta. Vaihtoehtoja on kyllä, hän näpäyttää.

Rinne: "Meillä olisi ollut sote voimassa jo vuosia"

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan hallituksen vastineen tultua oli selvää, ettei sote etene hallituksen kaavailemassa aikataulussa, koska siinä oli niin paljon epäselvyyksiä ja korjattavia asioita. Hän syyttää hallituspuolueita omien ideologisten tavoitteidensa edistämisestä soten kustannuksella. Nykyistä hallitusta leimaa Rinteen mukaan asioiden heikko valmistelu ja kova kiire, joka heijastuu kaikkeen.

– Keskustapuolueen tavoitteisiin liittyy maakuntavaalien järjestäminen ennen eduskuntavaaleja ja sitä se vei jääräpäisesti Sipilän johdolla läpi yrittäen painostaa eduskuntaa toimimaan nopeammin kuin on mahdollista, ja tämä on se syy miksi ollaan nyt tässä tilanteessa.

Rinteen mielestä sote-valmisteluun tulisi ottaa mukaan uudistunut komitealaitos. Hän on varma, että komitea saattaisi valmistelun loppuun vuodessa siten, että perustuslailliset ongelmat olisi korjattu.

– Olen sataprosenttisen varma, ettei näitä ongelmia perustuslain kanssa olisi, mitä tällä hetkellä on.

Rinne kertoo, mitä SDP olisi hallituksessa tehnyt.

– Minä olisin ottanut mukaan viime vaalikaudella parlamentaarisesti laaditun kuntayhtymämallin, korjannut sen ongelmat, ja meillä olisi ollut sote voimassa jo vuosia.

Aalto: "Voi kysyä, kannattaako uudistusta sellaisen hallituksen voimin läpi viedä"

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kommentoi soten lykkääntymistä tiedotteessaan:

– Nyt hallituspuolueiden kansanedustajien tulisi tunnustaa tosiasiat myös hallituksen sote-esityksen ongelmista. Hallituksen sote-esitykseen leivottu markkinamalli pirstoo ja vaarantaa suomalaisten palvelut, kasvattaa kustannuksia eikä kavenna terveys- ja hyvinvointieroja, Aalto sanoo.

– Jos maakuntavaalit järjestetään toukokuussa 2019, tulee ne järjestää samaan aikaan eurovaalien kanssa. On ihmeellistä, että tähänkään vaalien yhdistämiseen pääministeri ei pysty sitoutumaan. Jos hallituksen on näin vaikeaa sitoutua edes vaalien ajankohtaan, voi kysyä, kannattaako koko mittavaa uudistusta sellaisen hallituksen voimin läpi viedä.