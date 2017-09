Lex Lindström tuli, mutta eläketuen hakumäärät putosivat alkuinnosta - "Menee arvailun puolelle"

Pitkäaikaistyöttömille suunnatun eläketuen hakusuosio on hiipunut alkuinnostuksesta. "Lex Lindströminä" tunnettu eläketuki on myönnetty 3 207 hakijalle, tiedotti Kela maanantaina.

Kaikkiaan tukea on elokuun loppuun mennessä hakenut 4 389 hakijaa. Valtaosa hakemuksista tuli heti toukokuussa, kun haku tuli avoimeksi. Ensimmäisen kuukauden aikana tukea haki 3 000 ihmistä, ja kesäkuussa tukea haki 800.

– Tahti on kyllä sen jälkeen hiipunut. Nyt hakemuksia tulee 100–200 kuukaudessa, kertoo Kelan etuuspäällikkö Pirjo Raute Lännen Medialle.

Eläketukilaki hyväksyttiin joulukuun lopussa, ja se astui voimaan kesäkuussa 2017. Tuen kutsumanimi tulee nykyisestä työministeri Jari Lindströmistä (sin.), joka voimakkaasti ajoi uutta etuutta eteenpäin.





Eläketuki teki mahdolliseksi sen, että pitkäaikaistyötön poistuu työnhakijan statuksesta eläkeläiseksi. Pääsääntöisesti tuki on suunnattu sellaiselle ikääntyneelle ihmiselle, joka on ollut 5 vuotta lähes yhtäjaksoisesti työttömänä.

Tuen saajan pitää olla vähintään 61-vuotias ja asuttava Suomessa. Sen suuruus on sama kuin takuueläke eli 760,26 euroa. Sitä voi saada siihen saakka, kunnes hakija saavuttaa työ- tai vanhuuseläkeiän.

Raute kertoo olevansa hieman yllättynyt siitä, miten nopeasti tuen hakumäärät alkoivat laskea. Hänen mukaansa Kela tiedotti uudesta tuesta aktiivisesti siitä lähtien, kun se hyväksyttiin eduskunnassa.

Todennäköisille tuen piiriin kuuluville lähetettiin kirjeet, ja kuntien sosiaalitoimistoja sekä te-toimistoja tiedotettiin uudesta tuesta. Raute ei usko, että vähenevät hakumäärät johtuvat tiedonpuutteesta.

– Se on aika hyvä etuus. Summa on 760 euroa, ja pääsääntöisesti veroprosentti on nolla, Raute sanoo.

Nollaveroprosentti johtuu siitä, että kyse on eläketulosta, joka jää alle verotettavan tulomäärän rajan. Vertailun vuoksi keskimääräinen työmarkkinatuki on Kelan verkkosivujen mukaan 697 euroa kuukaudessa ilman korotuksia, ja siitä peritään vero.

- Menee arvailun puolelle, miksi joku ei hae eläketukea.

Kelassa on arvioitu, että tukea on voitu jättää hakematta esimerkiksi siksi, että hakija odottaa työkyvyttömyyseläkepäätöstä. Lisäksi hakuun ei välttämättä ole ryhdytty, jos oma työeläkeikä on lähellä.

Eläketukea ei ole pakko myöskään hakea, joten tukeen oikeutettu voi myös haluta jatkaa työttömänä työnhakijana.