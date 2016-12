Leuto talvi laskee edelleen suomalaisten kotitalouksien lämmityskustannuksia

Tavallista leudompi talvi on pitänyt tänä vuonna suomalaisten kotitalouksien lämmityskustannukset keskimääräistä alhaisempina.



Motivan pienrakentamisen energiatehokkuuden asiantuntijan Sami Seunan mukaan ero muutaman vuoden takaisiin lukuihin on huomattava.



Viime vuonna lämmitykseen kului Etelä-Suomessa keskimäärin jopa parikymmentä prosenttia normaalitasoa vähemmän energiaa. Karkeasti arvioiden tänäkin vuonna maan eteläosissa ollaan kymmenen prosenttia alle normaalin vuotuisen lämmitystarpeen.



–Voi sanoa, että olosuhteet ovat tänä ja viime vuonna olleet lämmittäjän kukkaroa helliviä.





Suomalaisten kotitalouksien sähkönkulutuksesta arviolta 70 prosenttia menee sisätilojen ja veden lämmitykseen. KUVA: ERIIKA AHOPELTO

Leudot säät vaikuttavat eniten



Kulunut vuosi on ollut viime vuoden tavoin leudonpuoleinen, mikä vaikuttaa suoraan myös lämmityskustannuksiin. Poikkeuksena oli tämän vuoden tammikuu, jolloin lämpötilat tippuivat suuressa osassa Suomea pahimmillaan jopa 30-40 astetta pakkasen puolelle.



Lämpötilojen kehitys on jatkoa viime vuodelle, jota pidettiin sään puolesta ainakin Etelä-Suomessa 2000-luvun leudoimpana.



Plussakelistä hyötyvät etenkin talot, joita lämmitetään lämpöpumpuilla.



–Muutaman asteen lämpötila tarjoaa ilmanlämpöpumpulle ja ilma-vesilämpöpumpulle todella helpot olosuhteet. Laite tuottaa tällöin paljon tehoa korkealla hyötysuhteella, Seuna sanoo.



Maalämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu ja ilma-vesipumppu hyötyvät myös siitä, ettei lämmitysverkon veden tarvitse olla niin lämmintä kuin pakkasolosuhteissa.



Sähkön ja öljyn hinnat alhaalla



Seunan mukaan sisätilojen lämmitystarve on ollut kuluneen vuoden aikana epätavallisen pieni kaikilla lämmitysmuodoilla.



Sähköenergian hinta on ollut kohtuullisen alhainen sekä viime että tänä vuonna. Hinta on loppukesästä lähtien kammennut vain vähän ylöspäin.



Suomalaisissa sähkölämmitteisissä kotitalouksissa sähkön vuotuisesta kokonaiskulutuksesta arviolta puolet menee tilojen lämmitykseen ja 20 prosenttia veden lämmitykseen.



Myös lämmitysöljyn hinta on edelleenkin huomattavasti edullisempi verrattuna muutaman vuoden takaiseen. Öljyn hinta on viime kesästä noussut vain vähän, pysyen edelleen kohtuuhintaisena.