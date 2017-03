Leskenlehtiä, töyhtöhyyppiä ja nokkosperhosia - kevät etenee etelässä vauhdilla

Kevät etenee jo vauhdilla Etelä-Suomessa, kertoo Luonto-Liitto. Liiton Kevätseurantaan on ilmoitettu lukuisia havaintoja sinivuokosta ja joitakin leskenlehdistä etenkin Turun ja Helsingin seuduilta. Pohjoisimmat kukkahavainnot on tehty Parkanossa.

Kevään merkkejä voi myös kuulla, sillä suuret hanhiparvet ovat saapuneet. Hanhien muuttoparvista on saatu jo 36 havaintoa. Myös töyhtöhyyppiä, kiuruja, kurkia ja peippoja on nähty.

Varsinais-Suomessa on nähty myös nokkosperhosia.

- Kevään teemalajeihin kuuluvasta kekomuurahaisesta on havaintoja etelä- ja länsirannikolta. Luonto-Liiton tunnuseläimestä siilistä on havaintoja kevätpuuhissa Keski-Suomesta Laukaalta asti, kertoi kampanjatyöntekijä Elina Silkelä Luonto-Liitosta.

Kevätseurannan havaintoja on toistaiseksi tehty enimmäkseen etelässä, mutta muuttolintuja on havaittu myös pohjoisessa. Posiolla on nähty laulujoutsen ja hanhien muuttoparvi Kemissä.

Silkelä vinkkaa, että nyt on hyvä aika lähteä ulkoilemaan ja tarkkailemaan kevään merkkejä.

- Yksi hyvä retki- tai hiihtokohde on metsäinen ja rauhallinen aukean laita, joissa voi kuulostella teerien soidinpulinoita. Soitimelle käyvät teerikukot kisaavat naaraiden huomiosta, Silkelä vinkkasi.

Omia havaintoja voi ilmoittaa Kevätseurannan verkkosivuilla.

