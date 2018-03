Lepomäki puolustaa sote-ulostulonsa ajankohtaa - "Kynnys on korkea"

Nyt pitää keskustella Lepomäen asia-argumenteista, ei hänen menettelytavastaan. Nyt alkaa hahmottua ehdotettu malli ja on arvioitava, voiko sitä kannattaa tai ei. Lepomäki on tehnyt oman analyysinsä.

Poliitikkojen on vaikea myöntää virheitään tai pakittaa ulos huonoista päätöksistään. Tästä on esimerkkeinä 90-luvun alun lamaan johtaneet päätökset ja Suomen eurojäsenyys. Molemmista on tullut murskaava jälkeä mutta vastuun kantaa aina tavallinen kansalainen, ei päätöksentekijät. Voi olla, että nyt ollaan tekemässä samanlaista megamunausta.