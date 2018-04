Lepomäki mätkii kirjassaan kokoomuksen johtamistapaa: "Valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka"

Pitäisi mieluummin arvostella porvareita ja heidän hajanaisuuttaan, minkä takia mm. yksityinen terveydenhuolto on kokonaan vaarassa. Jos demarit pääsevät valtaan, valinnanvapaus lentää ensimmäisenä roskakoriin. Hjallis käytännössä varmisti Rinteelle väylän pääministeriksi. Vapaavuoren rooli on mielenkiintoinen. Arvasiko hän, että joku ottaisi hänen SoTe-älämölönsä näin tosissaan? Toisaalta Vapaavuorikin on vastuuton hajottaja ja Lepomäki on hänen aseenkantajansa. Vapaavuoren kannattajia siirtyy Harkimon joukkoihin ainakin muutama prosenttiyksikkö eli riittävästi, jotta SDP:n vaalivoitto varmistuu yli 20 %:n äänisaalilla. Kokoomus ja Keskusta jäävät alle 20 %:n kannatuksen. Keskusta saattaa ottaa loppukirin, jos Väyrynen palaa kotipesäänsä.