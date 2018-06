Lentovero, avohakkuita vähemmälle, kovia ilmastotavoitteita – Aalto ja vihreät ovat kovasanaisina ympäristönsuojelussa

Politiikka on ennen kaikkea puheita ja linjauksia, jotka kuitenkin yleensä sulavat pahemman kerran, kun uusia, kompromisseja viliseviä hallitusohjelmia kirjoitetaan. Aalto saarnaa vihreästä utopiasta, jonka toteuttamisella Suomen mitassa ei ole mitään vaikutuksia. Luultavasti koko Pariisin liikennepäästöt vuorokaudessa tai kahdessa vastaavat koko Suomen vuotuisia liikennepäästöjä. Ja näitä Pariisin kokoisia liikennepaikkoja on Euroopassakin tutkuttuin. On vihreissä toki hyvääkin, mutta käytössään olevilla ideologisilla aseilla vihreistä ei tule pääministeripuoluetta tai tulee vain kerran. Pelottavaa vihreissä on tietynlainen bolsevistinen vire tai hämy, joka voi pahimmassa tapauksessa sammuttaa järjen valon.