Helsinki-Vantaalle ei näyttänyt muodostuvan merkittäviä ruuhkia ainakaan vielä iltapäivällä, vaikka Ilmailualan unionin lakko oli meneillään. Monet matkailijat kertoivat saapuneensa lentoasemalle lakon takia jo hyvissä ajoin ja tehneensä lähtöselvityksen etukäteen. Monilla oli myös matkassa pelkästään käsimatkatavarat, vaikka normaalitilanteessa kantamuksia olisi ollut enemmän.

Marja-Leena Sokura ja Aune Kilpeläinen olivat saapuneet kentälle jo ennen kolmea iltapäivällä, vaikka lennon Tel Aviviin oli määrä lähteä vasta iltakahdeksalta. Lennon ajankohdasta oli kuitenkin pientä epävarmuutta, koska Finnairin virkailija oli kertonut lennon siirtyvän mahdollisesti seuraavaan aamuun.

- Tästä aamukuuden lennosta ei kyllä ole Finnairilta tullut mitään virallista tietoa, se oli vain puhelimitse virkailijalta saatu tieto. Vähän tässä hämää, että mihin aikaan se lento oikeasti lähtee, Sokura pohti.

Myös Tukholmaan suuntaava Tuuli From oli saapunut kentälle huomattavasti etuajassa lakon takia. Hänen lentonsa ei ainakaan vielä iltapäivällä ollut peruttujen joukossa.

- Olen saanut sähköposti-ilmoituksen, että check-in on mennyt läpi, eli kaikki on sikäli ihan kunnossa, From sanoi.

Lähtöaulassa lisätty opastusta

Zürichiin matkaavia Kari ja Tuomas Rytköstä harmitti perjantain lakon lisäksi työnseisausten mahdollinen jatkuminen pitkälle kevääseen.

- Ikävä juttu. Kyllä tällaiset lakot hankaloittavat, koska Suomi on vähän kuin saari, Kari Rytkönen vertasi.

Finavian apulaisjohtaja Heikki Koski kertoi iltapäivällä, että tilanne oli pysynyt hyvin hallinnassa ja tieto lakosta oli mennyt kiitettävästi perille. Kosken mukaan huomattava määrä toimistohenkilökuntaa oli kaikesta huolimatta siirretty lähtöaulaan neuvomaan ja opastamaan ihmisiä mahdollisissa ongelmatilanteissa.

- Finnair on perunut niin paljon lentoja, että matkustajamäärät ovat aika pieniä.

Koski toivoi kuitenkin pikaista sopua työkiistaan. Seuraava työnseisaus on tulossa tiistaina, jos sopua ei siihen mennessä synny.

- Ainahan se on oma tempaus, kun tällainen päivä järjestellään. Onhan lakko pitkittyessään hyvin valitettava asia.

Työnseisaus ja siihen liittyvät tukitoimet toteutetaan kello 15-19. Ne vaikuttavat maapalveluihin ja turvatarkastukseen.