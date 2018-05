Lentoliikenteessä kova huoli vastuuttomista drone-lennättäjistä – voi aiheuttaa lintua enemmän vahinkoa lentokoneelle

Kait ymmärrät että vaikka se laite lentää sinun tontin yli (koska sinä et omista ilmatilaa) niin se kamera voi osoittaa aivan eri suuntaan. En tiedä tuleeko yllätyksenä mutta ihmisillä on myös cessna pienkoneita, myös pieniä oikeita helikoptereita ym.. niitä koskee aivan samat säännöt. Ammutko sitten nekin alas? Esim cessnoja on käytetty tonttien ilmakuvauksessa kymmeniä ja kymmeniä vuosia.