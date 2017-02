Lentoliikenteen työkiistassa sovintoehdotus - vastaukset puoliltapäivin

Ei tule ratkeamaan tämä työtaistelu.

IAU edustaa suurituloisia, mutta tulotasoonsa nähden hyvin vähäiselläkin koulutuksella elämässään edenneitä ihmisiä.

Heillä on tarvetta näyttää työnantajapuolelle, sillä muutenhan liitto olisi pian tarpeeton myös jäsentensä silmissä.

Lisäksi on tulossa kuntavaalit ja demareitten pitää yrittää käydä taistelua, jossa työtaistelu ei maksa ehdokkaille mitään.

Lakkoaktivisti pääsee puhumaan nyt joukoilleen ja pian uudelleen vaaliehdokkaana.

Ei siinä ajatella sitä, että suomalaisen ilmailualan työntekijän palkka on kansainvälisesti ruhtinaallinen.