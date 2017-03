Lentoliikenteen lakko peruuntui tiistailta, Finnair saattaa silti joutua perumaan lentoja

Valtakunnansovittelija Minna Helle kertoo Twitterissä, että tiistaille suunniteltu lentokenttäpalveluja koskeva lakko on peruuntunut.

Lentoliikenteen palveluja uhannut lakko 14.3. on peruuntunut. Seuraava #IAU-työnseisaus 17.3. Sovittelu jatkuu ma klo 10. #Airpro @PALTAry — Minna Helle (@MinnaHelle) 12. maaliskuuta 2017

Neuvottelut Ilmailualan unioni IAU:n ja Palvelualan työnantajajärjestön Paltan välillä jatkuvat maanantaina kello 10.

Ilmailualan Unionin puheenjohtajan Juhani Haapasaaren mukaan lakon perumisella haluttiin jättää maanantaiselle sovittelulle tilaa. Hän sanoo, että liiton tarkoituksena ei ole aiheuttaa lentojen peruuttamisia, vaan saada tilanne ratkaistua. Tämä vaatii puheenjohtajan mukaan tasapainottelua puolin ja toisin, sillä ilman painetta työriitaa ei saada ratkaistua.

– Varmaan osapuolet ovat tietoisia siitä, mihin tämä työriita voi johtaa, kun se ei ratkea.

Näillä näkymin IAU järjestää seuraavan työnseisauksen perjantaina 17. maaliskuuta kello 15–19.

Valtakunnansovittelija Helle on luonnehtinut IAU:n ja Paltan neuvotteluja poikkeuksellisen vaikeiksi ja tilannetta vakavaksi.

Valtakunnansovittelija Helteen mukaan neuvottelut ovat olleet pitkään aika lailla lukossa. Hänen mukaansa on liian aikaista arvioida, missä vaiheessa kiistaan saadaan ratkaisu.

– Ei se (lakon peruminen) sovittelua ainakaan haittaa. Kun huomenna jatketaan, niin on käytännössä nähtävissä, ovatko asiat menossa parempaan suuntaan, Helle kertoo.

Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto kertoo, että itse tilanne on ennallaan eivätkä osapuolet ole olleet yhteydessä toisiinsa edellisen sovittelukerran jälkeen.

– Ainoa uusi tapahtuma on IAU:n esittämä lakon perumispyyntö, mihin suostuimme. Pidämme sitä tervetulleena, mutta sitä on vaikeaa vielä arvioida, miten se vaikuttaa sovitteluun, Aarto kertoo.

Hänen mukaansa sovittelujen jatkuessa maanantaina asiat käydään jälleen läpi, minkä jälkeen arvioidaan, onko tilanne muuttunut vai ei.

Finnair pyrkii lentämään normaalisti

Finnair kertoo, että sen tavoite on lentää normaalisti tiistaina, nyt kun lakko on peruutettu. Finnairin mukaan on kuitenkin mahdollista, että muutamia kotimaan lentoja perutaan, koska niiden perumisvalmistelut oli aloitettu jo viikonlopun aikana. Jos lentoja perutaan, Finnair kertoo niistä asiakkaille ja yrittää järjestää vaihtoehtoisen lennon.

Neuvotteluissa Ilmailualan Unioni ja Palta kiistelevät Airpron työehdoista. Airpro tarjoaa esimerkiksi maa- ja turvatarkastuspalveluita lentoasemilla.

Ilmailualan Unionin mielestä maahenkilöstön palkkoja ja työehtoja on Airprossa pidetty huomattavasti alan standardeja alempana. Airpro on valtion omistaman Finavian tytäryhtiö.

Edellisen kerran IAU järjesti kiistaan liittyvän työnseisauksen perjantaina. Silloin lentokenttäpalveluja koskenut lakko hiljensi Suomen lentoliikennettä merkittävästi. Esimerkiksi Finnair joutui perumaan yli sata lentoa. Lakko ei kuitenkaan synnyttänyt Helsinki-Vantaan matkustajaliikenteeseen pelättyä pullonkaulaa.