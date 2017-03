Lentokentät rauhoittuivat ilmailualan lakon vuoksi ympäri Suomen – illaksi ei odoteta ruuhkia

Helsinki-Vantaan apulaisjohtajan Heikki Kosken mukaan lentokentällä vallitsi perjantaina jopa tavallista rauhallisempi tunnelma. Loppuillasta Koski ennusti myös yhtä rauhallista.



– Niin paljon lentoja on nyt peruttu, että tämä on väistämättä vaikuttanut myös matkustajamääriin.



Tilanne on Heikki Kosken mukaan tällä hetkellä myös muilla Suomen kentillä samanlainen. Pieniä viiveitä voi vielä illan mittaan lennoissa tulla, mutta pääosin ne kohdistuvat Helsinki-Vantaan lentokenttään.



Vielä Koski ei osannut ennustaa tarkemmin illan lentojen aikataulussa pysymistä tai myöhästelyä.



– Se selviää, kun lentoja alkaa tässä pikku hiljaa aikataulujen mukaisesti lähtemään tulevien tunnin, kahden aikana. En usko, että mitään dramaattista tulee kuitenkaan tapahtumaan. Tässä puhutaan varmaan jostain kymmenistä minuuteista, Koski sanoo.



Finavia uskoi etukäteen ilmailualan lakon vaikuttavan useiden lentoyhtiöiden ja lentoasemien liikenteeseen. Matkustajia oli pyydetty saapumaan kentälle hyvissä ajoin ja varautumaan ruuhkiin ja jonotukseen sekä Helsinki-Vantaan että maakuntienkin lentoasemilla.

Lakko aiheutti Finnairille miljoonien eurojen tappiot, sillä lentoyhtiö joutui perumaan yli sata lentoa. KUVA: Compic/Pekka Sipola

Finnair perui yhteensä yli sata lentoaan. Peruutusten arvioidaan koskeneen yhteensä jopa 10 000 matkustajaa ja aiheuttaneen Finnairille miljoonien eurojen tappiot.



Lakko alkoi perjantaina kolmelta iltapäivällä ja päättyy iltaseitsemältä.



IAU on antanut lakkovaroituksen myös ensi viikon tiistaille ja perjantaille.



– Jos ensi viikon lakot toteutuvat tukilakkoineen, niin siihen valmistaudutaan meillä samalla tavalla kuin tähänkin päivään. Tiedotamme yhtiöiden kanssa matkustajia, Koski sanoo.



Mikäli omat lennot ajoittuvat lakkopäiville, kehotti Koski seuraamaan viestintää.