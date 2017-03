Lentoasemilla lakkoiltiin jälleen, yksi Oulun-lento peruttiin

On työhön liittyviä asioita joista voi lakkoilla. Tämä lakko taas perustuu enemmänkin lakkolaisten käsitykseen siitä, että me ollaan sitä porukkaa jonka asema yhteiskunnassa kuuluu olla parempi kuin muilla. Olin itse Raahen tersätehaalla nuorena töissä. Helvetillinen teräksen pöly ilmassa ja meteli sellainen ettet kuule metrin päässä olevan kaverin puhetta. Teräsulatolla aamupalaveri oli jatkuvavalukoneen vieressä jossa kymmenien tonnien painoinen punahehkuinen teräs pyöri rullien välissä alas. Tuntipalkka oli nykyrahassa kaksi euroa tunnilta. Kun ajattelen niitä olosuhteita ja palkkaa ja samalla mitä olen nähnyt lentokentillä olevien ihmisten työn olevan niin en oikein saa päähäni mistä he nyt sitten lakkoilee.