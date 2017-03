Lentoalan työriidan sovittelu jatkuu huomenna, tiedottaa valtakunnansovittelijaMinna Helle. Ilmailualan Unionin (IAU) ja työnantajapuolta edustavan Paltan tapaamisessa ei tänään otettu ratkaisevia askelia. Helle kuvailee tilanteen olevan edelleen hyvin vaikea.

IAU on ilmoittanut tukityötaistelutoimista tämän viikon perjantaille. Aiemmin IAU on jo ilmoittanut perjantai-iltapäivän lakosta, joka koskee turvatarkastusta ja maapalveluja lentoasemilla, joilla lentoliikenteen palveluyritys Airprolla on toimintaa.

