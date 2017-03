Lentoalan työkiistan sovittelu jatkuu huomenna - IAU ilmoitti tukilakoista

Lentoalan työriidan sovittelu jatkuu huomenna aamupäivällä, tiedottaa valtakunnansovittelijaMinna Helle. Ilmailualan Unionin (IAU) ja työnantajapuolta edustavan Paltan tapaamisessa ei tänään otettu ratkaisevia askelia. Helle kuvailee tilanteen olevan edelleen hyvin vaikea.

- Tänään on liian aikaista arvioida, onko sopu mahdollista löytää ennen perjantaita. Arvio tarkentuu huomenna, Helle sanoo tiedotteessaan.

IAU on ilmoittanut tukilakoista tämän viikon perjantaille. Aiemmin IAU on jo ilmoittanut perjantai-iltapäivän lakosta, joka koskee turvatarkastusta ja maapalveluja lentoasemilla, joilla lentoliikenteen palveluyritys Airprolla on toimintaa.

Perjantain tukilakkoihin ovat IAU:n mukaan osallistumassa liiton jäsenet muun muassa LSG Sky Chefs Finlandin ja Aviator Finlandin työntekijöistä.

Lisäksi IAU on aiemmin sanonut jatkavansa työnseisauksia ensi viikon tiistaina ja perjantaina.

