Lentoalan kiistaan ruuvattiin yöllä sovintoesitys – valtakunnansovittelija odottaa osapuolten vastauksia

Lentoalan työkiistassa on annettu yöllä sovintoesitys, kertoo Ilmailualan Unionin (IAU) puheenjohtaja Juhani Haapasaari Twitterissä. Haapasaaren mukaan työriitaan haettiin ratkaisua aamukahteen asti.

#Airpro'n työriidan sovittelu päättyi yöllä kahden jälkeen. Sovittelijalta sovintoehdotus, johon vastaukset kello 12 mennessä. — Hapsu (@JuhaniHaapasaa1) 15. maaliskuuta 2017

Valtakunnansovittelija Minna Helle odottaa osapuolten vastauksia sovintoehdotukseen puoleenpäivään mennessä. Helle sanoo valtakunnansovittelijan toimiston sivuilla suosittelevansa osapuolille sovintoehdotuksen hyväksymistä. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen vastausten saamista.



– Tämä työriita on ollut poikkeuksellisen vaikea. Riidan jatkuminen ei todennäköisesti tuo lähiaikoina tilanteeseen uutta, vaan kiista uhkaa edelleen pitkittyä. Lisäksi sivullisille aiheutuvat vahingot kasvaisivat mittaviksi, Helle kertoo.



Jos sovintoehdotus hyväksytään, ilmoitetut työnseisaukset peruuntuvat. Jos jompikumpi osapuolista hylkää ehdotuksen, toteutuu ainakin tämän viikon perjantaiksi ilmoitettu IAU:n työnseisaus. Sitä seuraavat työnseisaukset uhkaavat kolmena päivänä ensi viikolla.



IAU ja Palvelualojen työantajat (Palta) kiistelevät maa- ja turvatarkastuspalveluja tarjoavan Airpron työehdoista. Valtakunnansovittelija on kertonut, että riidan ytimessä on, mitä ja kenen sopimaa työehtosopimusta Airpron tuottamissa maapalveluissa noudatetaan.



Kiista on poikinut työnseisauksia, jotka ovat haitanneet lentoliikennettä. Jos sopua ei synny, seuraavan työnseisauksen on tarkoitus olla perjantaina.