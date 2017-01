Lenkkeilijän ”henkivakuutus” on heijastinliivi – Video: Näin hyvin sen käyttäjä erottuu pimeässä

Kun ensimmäisen kerran melkein jää auton alle pimeässä lenkkeillessä, on valmis kokeilemaan heijastinliivejä. Ne ovat lenkkeilijälle varsin halpa henkivakuutus, sillä liivit maksavat halvimmillaan vain hieman toista kymppiä.



Heijastinliivit on helppo vetää lenkkivaatteiden päälle, eivätkä ne hölsky juostessa. Hetken päästä liivejä ei itse edes huomaa. Autoilija sen sijaan näkee liiveihin sonnustautuneen jalankulkijan hyvissä ajoin.



Omaa näkyvyyttään voi tehostaa käyttämällä liivien lisäksi otsalamppua.



Heijastinliiveissä on oikeastaan vain yksi huono puoli. Kirkkaassa valossa ne ovat suoraan sanottuna rumat.