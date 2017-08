Lelusalakuljettajana tunnetulle Rami Adhamille ehdollista veropetoksesta ja pahoinpitelyistä

Aleppon lelusalakuljettajaksi kutsuttu Rami Adham, 45, on saanut viiden kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet veropetoksesta, dopingrikoksesta, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta, kiristyksen yrityksestä sekä kahdesta pahoinpitelystä. Esimerkiksi veropetos ajoittuu vuosiin 2012-13 ja pahoinpitelyt kevääseen 2015.

Oikeuden mukaan Adham laiminlöi valmisteveron maksamista, kun hän on välittänyt yrityksensä kautta muun muassa proteiinivalmisteita. Hän kiisti tienneensä verovelvollisuudesta. Oikeus kuitenkin piti menettelyä tahallisena, sillä Adham oli jättänyt selvittämättä liiketoimintaansa liittyneet verovelvoitteet. Hänet määrättiin korvaamaan valtiolle vältettyjä veroja yli 9 500 euroa.

Tuomion mukaan mies on myös tuonut Virosta Suomeen laittomasti anabolisia steroideja ja pitänyt hallussaan huumeiksi luokiteltuja lääkeaineita.

Pahoinpitelytuomiot tulivat uhrin lyömisestä otsaan sekä toisen uhrin lyömisestä kasvoihin. Adham kiisti kaikki syytteet.

Oikeus tuomitsi jutussa myös neljä muuta. 37-vuotias syytetty sai muun muassa doping- ja huumerikoksesta 60 päivää ehdollista, 31-vuotias syytetty laittomasta uhkauksesta sakkoja, 43-vuotias ja 39-vuotias muun muassa laittomasta uhkauksesta sakkoja.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

KRP:n tutkinta valmistuu

Adham on tullut tunnetuksi avustustyöstään Syyriassa. Keskusrikospoliisi on tutkinut Adhamin ja Suomi-Syyria-yhteisön toimintaa. RikosylikomisarioTero Haapala kertoo, että esitutkinta on käytännössä valmis, mutta loppulausuntoja odotetaan vielä. Poliisi tiedottaa jutusta ehkä ensi viikolla.

- Rahankeräysrikos on siinä päärikos, voi olla muitakin, Haapala sanoo epäilyistä.

Aiemmin Haapala on sanonut, että rahankeräysrikos voisi tulla kyseeseen, jos Syyriaan tarkoitetut rahat eivät ole menneet perille. Suomi-Syyria-yhteisöllä on poliisin mukaan ollut rahankeräyslupa, joka ei ole koskenut koko maata.

Adham on aiemmin saanut tuomioita pahoinpitelyistä ja dopingrikoksista.