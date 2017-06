Lelusalakuljettaja käräjillä epäiltynä pahoinpitelystä ja dopingrikoksesta

Aleppon lelusalakuljettajana tunnetulle miehelle luettiin Helsingin käräjäoikeudessa syytteet muun muassa dopingrikoksesta ja kahdesta pahoinpitelystä.

Syyttäjän mukaan Rami Adham on ostanut dopingaineita tarkoituksenaan levittää niitä laittomasti. Adham on esitutkinnassa tunnustanut aineiden hallussapidon omaa käyttöä varten.

Adhamia syytetään myös kiristyksen yrityksestä, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta.

Syyttäjän mukaan Adham on laiminlyönyt valmisteveron maksamista välitettyään yrityksensä kautta muun muassa proteiinivalmisteita. Adham kiistää syytteen veropetoksesta, sillä hänen mukaansa hän ei tahallaan jättänyt valmisteveroja maksamatta.

- Adham ei ole lainkaan mieltänyt, että tuodessaan Suomeen tällaisia tuotteita, tuotteilla olisi mitään tekemistä makeis- ja virvoitusjuomiin liittyvien verojen kanssa, vastauksessa sanotaan.

Syyttäjä vaatii hänelle ehdollista rangaistusta. Eilen alkanut käsittely jatkuu tänään.

KRP tutkii rahankeräysrikosepäilyä

Rami Adham on tullut tunnetuksi avustustyöstään Syyrian Aleppossa. Hän on muun muassa vienyt leluja Aleppon lapsille. Keskusrikospoliisi aloitti viime syksynä tutkinnan hänen avustustoiminnastaan. Epäiltynä rikosnimikkeenä on rahankeräysrikos.

Rikosylikomisario Tero Haapala sanoi silloin, että rahankeräysrikos voisi tulla kyseeseen, jos Syyriaan tarkoitetut rahat eivät ole menneet perille. Haapalan mukaan Suomi-Syyria-yhteisöllä on ollut Helsingin poliisin myöntämä rahankeräyslupa, joka ei koske koko maata.

Poliisi on myös selvittänyt, onko Adhamia syytä epäillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Keskusrikospoliisin esitutkinta asiasta on vielä kesken.