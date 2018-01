Jyväskylän Sammonkadun ruokapankki jakaa kasseja ma-ke-pe, 11-14, milloin on jaettavaa, aina ei ole, halpuutus ja alennukset ovat vähentäneet ruokapankin saamia avustuksia.

On ollut jo jotain vuoden päivät sisäodotus, kahvila Agapesta haetaan leivät, vaikka ei hakisi muutakaan, ne eivät vie itse pankin puolelta tiloja, kahvilan tiloissa on myös pankin jonotus, vuoronumerolla, otetaan numero, sen näkee näytöltä sisällä kahvilassa ja pankin ovella, ulkokautta mennään pankille, tätä voisi suositella muuallekin, on ollut toimiva.

Toki jos itse jaettavaa ei enää tule, ei ole pankkiakaan järkeä pitää.

EU kassi on toiselta puolelta katua, omista tiloista, sinne vaaditaan ruokapankin lappu myös, nyt ollaan joutumassa evakkoon, kun on putkiremontti pankin taloon tulossa, siitä selvittäneen, jos löytyy yhteinen väistöpaikka, keskustan alueelta.