Leikkaus tai lääke – uusi puheenjohtaja haluaa kaikki hoidot samalle viivalle

Lääkehoitoihin kohdistuvia vastaavia arviointiperiaatteita pitäisi laajentaa koskemaan myös muita hoitomenetelmiä, sanoo Lääketeollisuuden uusi puheenjohtaja Päivi Kerkola.



Pfizer oy:n toimitusjohtaja Päivi Kerkola valittiin loppuviikosta Lääketeollisuus ry:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Suomen lääkekorvausjärjestelmän vuoksi lääkkeisiin on kohdistettu tarkkoja vaikuttavuusarvioita, ja Kerkolan mukaan vastaavia voisi soveltaa koskemaan kaikkia eri hoitotapoja.



– On kyseessä sitten ortopedinen leikkaus, uuden sairaalan rakentaminen tai lääkkeen käyttäminen, niin näiden kaikkien pitäisi olla samalla viivalla, hän toteaa.



Hoidon vaikuttavuuden arviointia voisi hänestä laajentaa sote-uudistuksen yhteydessä.







Päivi Kerkolan mukaan Suomella on myös kehittymisen paikka lääkealan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.



Hänen mukaansa ala investoi kaikkiaan Euroopassa lääkekehitykseen 30 miljardia euroa vuosittain, mutta näistä rahoista pieni osa ohjautuu Suomeen.



Kasvumahdollisuuksia alalla kuitenkin olisi, ja digitalisoidut terveystietojärjestelmät ja geeniperimätutkimus tarjoavat kasvulle hyvät puitteet.



– Ei tarvitse hakea uutta Nokiaa, kun voimme hakea muuta, Kerkola sanoo.