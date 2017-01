Leijona Catering karsii mutta ei aio koskea varusmiesten ruokiin

Valtion omistama ruokapalveluyhtiö Leijona Catering Oy on aloittanut yt-neuvottelut, jotka koskevat osaa sen henkilöstöä. Yhtiö alkaa vetäytyä yksityissektorin ravitsemispalveluista.



Talouspoliittisen ministerivaliokunnan uusien linjausten mukaan Puolustusvoimien ruokahuoltoa ei kuitenkaan kilpailuteta hallitusohjelman mukaisesti. Täten Leijona Catering vastaa edelleen niin varusmiesten kuin puolustusvoimien henkilökunnan ruokahuollosta.



Leijona Cateringin toimitusjohtajan Ritva Paavonsalo totesi vuoden lopussa yt-neuvottelujen alkaessa, että uudet linjaukset tietävät muun muassa toiminnan tehostamista ja kustannustehokkuutta.



Näkyvätkö tehostamispyrkimykset kuitenkin puolustusvoimissa ruokailijoiden arjessa?



– Ihan normaalisti mennään eteenpäin. Ei tule isoa muutosta siihen. Katsotaan vain, että palvelut toimivat tehokkaasti, hyvin ja laadukkaasti ja olemme kilpailukykyisiä, Paavonsalo kertoo Lännen Medialle.



Yritys aikoo kerätä edelleen ruokailijoilta palautetta ja seurata tarkasti asiakastyytyväisyyttä.



Ruokaa viidesti päivässä



Leijona Cateringin historia on satavuotias, mutta yhtiönä se on ruokkinut Puolustusvoimien väen vuodesta 2012 alkaen. Varusmiehille se tarjoaa päivittäin aamiaisen, lounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan, olivatpa nämä maastossa tai kasarmilla.



Hallitusohjelman mukaan puolustusvoimien ruokahuolto piti avata kilpailulle tänä vuonna. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi joulun alla, ettei sitä kilpailutetakaan mutta yhtiön on vetäydyttävä yksityissektorin ravitsemispalveluista pääsääntöisesti tänä vuonna.



Leijona Cateringin yt-neuvottelujen piirissä on 55 henkilöä. Mahdolliset henkilöstövähennykset koskevat enintään 35:tä henkilöä. Yt-neuvottelujen piirissä ovat yrityksen tukitoiminnat, johtoryhmä sekä viiden helsinkiläisen henkilöstöravintolan ja yhden kuopiolaisen opiskelijaravintolan henkilöstö.



Yhtiön palveluksessa on kaikkiaan noin 470 ruokapalvelualan työntekijää.