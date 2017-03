Porilaisessa päiväkodissa sattui tällä viikolla tilanne, jossa lastentarhanopettaja kehotti muita lapsia potkimaan viisivuotista tyttöä, kertovat Iltalehti ja Ilta-Sanomat. Toisin kuin Iltalehti kertoi aiemmin, kyseessä ei ollut lastenhoitaja.

Lehtien mukaan viisivuotias oli ensin potkaissut toista lasta. Sen jälkeen lastentarhanopettaja oli pannut potkaisseen lapsen keskelle piiriä ja kehottanut muita lapsia potkimaan tätä.

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Vesa Harell kommentoi lehdille, että tilanteen piti olla opetuksellinen, mutta se meni pieleen eikä ole millään tavalla hyväksyttävä. Harellin mukaan tyttöä ei potkittu kovaa vaan lähinnä tökittiin. STT ei tavoittanut Harellia.

Harell kertoi Iltalehdelle, että lastentarhanopettaja jatkaa työssään. Kaupungin edustajat kuulevat häntä ensi viikolla.

- Sanktio on tässä vaiheessa varoitus, joka voi myös johtaa irtisanomiseen.

Juttua on korjattu klo 17:23. Toisin kuin Iltalehti kertoi aiemmin virheellisesti, kyseessä ei ollut lastenhoitaja vaan lastentarhanopettaja. Iltalehti korjasi tietojaan. Lisäksi jutusta on poistettu tieto, että tilanne tapahtui tiistaina, koska tarkasta päivästä on ristiriitaisia tietoja.

