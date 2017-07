Lautapelien "nörttileima" on karissut - nuoret aikuiset vaihtavat baarit peli-iltoihin

Lautapelien voi sanoa olevan nykyään muodissa, vaikka ne eivät olekaan se "kaikista kuumin juttu", arvelee pelikauppa Poromagian markkinointi- ja tapahtumavastaava Eetu Perttula. Varsinkin koko ikänsä erilaisten tietokone-, konsoli- ja lautapelien parissa viettäneet noin kolmekymppiset ovat hurahtaneet lautapeleihin.

- Monet enemmän videopelejä pelanneistakin ovat siirtyneet lautapeleihin, jotta voisivat pelata isommalla porukalla, ei vain kahdestaan kotona, Perttula sanoo.

Perttulan mukaan lautapeleillä on aiemmin ollut "nörttileima", joka on jo karissut.

- Monetkaverit, joiden en ole tiennyt pelaavan, puhuvat nyt lautapelaamisesta. Ennen lautapelaamisella oli ehkä sellainen leima, että nörtit pelailee omassa kellarissaan, mutta nykyisin se on enemmän sosiaalista kanssakäymistä, jossa pääsee näkemään kavereita ja tekemään samalla jotain kehittävää aktiviteettia.

Äidit innostavat perheitä pelaamaan

Pelejä myyvänLautapelit.fi:n yrittäjä Toni Niittymäki on samaa mieltä siitä, että nuoret aikuiset ovat lautapelien suosion kasvun takana.

- Kun on aikansa hyppinyt baareissa, ja parisuhteet ovat alkaneet vakiintua, aletaan kaivata yhteistä tekemistä puolison tai tuttavapariskuntien kanssa. Jos lautapeleille on jossain vaiheessa altistunut, iskevät ne aika kovaa kiinni ja siitä se sitten lähtee.

Niittymäen mukaan lautapelaaminen on yleistynyt myös perheiden kesken.

- Arviomme mukaan yksi isoimpia syitä kiinnostukselle on se, että lautapelit ovat eritoten naisille huomattavasti mielenkiintoisempi ja lähestyttävämpi maailma kuin tietokonemaailma. Jos perheessä on esimerkiksi Playstation tai Xbox, niin ainakin meidän huomiomme mukaan perheen lapset ja ehkä isä pelaavat niitä, mutta äiti on siitä yleensä aika ulkona.

- Lautapelit taas ovat sellaisia, että kun äidit ovat löytäneet ne, ovat he aktiivisesti edistäneet perheen yhteistä pelaamista, Niittymäki sanoo.

Suosioon ovat luonnollisesti vaikuttaneet myös kehityksessä aimo harppauksen ottaneet uudet lautapelit.

- Lautapeliharrastus ei suinkaan tarkoita, että ihmiset kokoontuisivat lauantai-iltaisin pelaamaan Afrikan tähteä tai Monopolia. Aivan muut pelit, kuten Carcassonne ja Catan, vaikuttavat tähän ilmiöön, Niittymäki huomauttaa.